Кто хочет стать миллионером?: 2 сезон шоу возвращается на ICTV

11 февраля 2022 19:05 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Кто хочет стать миллионером?: 2 сезон шоу возвращается на ICTV
Кто хочет стать миллионером?: 2 сезон шоу возвращается на ICTV
пресс-служба канала ICTV

Легендарное международное шоу "Кто хочет стать миллионером?" снова появится на экранах украинцев. Кресло участника ждет счастливчика, который выиграет миллион.

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Набор участников на шоу "Кто хочет стать миллионером?" начался уже на этой неделе. Заходите на сайт канала и заполняйте анкету.

Правила игры остаются неизменными, как и ее ведущий Стас Боклан. Одному участнику Олегу Морозу из Сумщины фортуна уже улыбнулась в первом сезоне. Он смог ответить правильно на все вопросы и стать миллионером.

Перед Новым годом зрители уже могли убедиться, что простые люди могут стать миллионерами только с помощью своего интеллекта и удачи. Главное, решиться на участие и пройти отбор. Мы с креативной командой уже готовы делать следующих украинцев богатыми и счастливыми, – говорит генеральная креативная продюсерка программного направления ICTV Татьяна Гребеник.

Напомним,

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