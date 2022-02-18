Пара на миллион: участник поджег себя, чтобы впечатлить Лесю Никитюк

18 февраля 2022 16:42 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Пара на миллион: участник поджег себя, чтобы впечатлить Лесю Никитюк
Телеведущая Леся Никитюк
instagram.com/lesia_nikituk

Преподаватель химии и известный TikTokер Глеб Репич устроил перформанс на первой вечеринке реалити Нового канала.

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На проект «Пара на миллион», премьера которого состоится на Новом канале уже 22 февраля в 20:00, пришли люди из разных миров: раскрепощенные богини Instagram и застенчивые одинокие парни-интеллектуалы. Один из них – кандидат химических наук Глеб Репич. Раньше он работал в лабораториях Швеции, Польши, Германии, но затем вернулся в Украину с целью передать свои знания подрастающему поколению. А еще – чтобы впечатлить зрителей «Пары на миллион».

Я не просто преподаватель химии. Я веду TikTok-страницу, где у меня почти 400 тысяч подписчиков. Считаю, что такого учителя как я, хочет любой ученик нашей страны, – признался Глеб. – Когда знакомлюсь с девушками и говорю, что химик, многие думают, что я зануда. Но это не так! На самом деле я огонь!

Этот тезис Глеб подтвердил не словом, а делом. Во время знакомства с ведущими – суперзвездой Нового канала Лесей Никитюк и актером Improv Live Show Романом Мищеряковым – парень насыпал на ладошку какой-то порошок и… поджег его зажигалкой! С руки химика моментально взвились языки пламени. Ведущих Репичу удалось не только удивить, но даже немного напугать. А вот впечатлит ли перформанс девушек-участниц, и кто станет парой химика-экспериментатора, узнаете совсем скоро!

Напомним,

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