Пара на миллион: участник поджег себя, чтобы впечатлить Лесю Никитюк
Преподаватель химии и известный TikTokер Глеб Репич устроил перформанс на первой вечеринке реалити Нового канала.
Я не просто преподаватель химии. Я веду TikTok-страницу, где у меня почти 400 тысяч подписчиков. Считаю, что такого учителя как я, хочет любой ученик нашей страны, – признался Глеб. – Когда знакомлюсь с девушками и говорю, что химик, многие думают, что я зануда. Но это не так! На самом деле я огонь!
Этот тезис Глеб подтвердил не словом, а делом. Во время знакомства с ведущими – суперзвездой Нового канала Лесей Никитюк и актером Improv Live Show Романом Мищеряковым – парень насыпал на ладошку какой-то порошок и… поджег его зажигалкой! С руки химика моментально взвились языки пламени. Ведущих Репичу удалось не только удивить, но даже немного напугать. А вот впечатлит ли перформанс девушек-участниц, и кто станет парой химика-экспериментатора, узнаете совсем скоро!
Напомним,