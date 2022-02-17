Даша Астафьева призналась, что ей помогает сохранить красоту

17 февраля 2022 12:35 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Даша Астафьева призналась, что ей помогает сохранить красоту
Певица Даша Астафьева
пресс-служба Нового канала

Певица Даша Астафьева рассказала о процедурах для молодости.

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Весной Новый канал покажет сериал «Молодая». Главная героиня вынуждена врать о своем возрасте, чтобы устроиться на работу. В одном из эпизодов в роли-камео появится Даша Астафьева

За кулисами сериала «Молодая» журналисты пообщались со звездой о молодости и узнал, что ей помогает сохранять красоту. 

Обожаю ухаживать за собой. Часто призываю девушек полюбить себя, с уважением и заботой относиться к своему здоровью и внешнему виду! – рассказывает Даша Астафьева. – Режим сна, длительные пешие прогулки, правильная, полезная и функциональная еда, спорт и ограничения в токсичном общении – это основа. Также важна качественная и действенная косметика и постоянный уход.

Певица Даша Астафьева / пресс-служба Нового канала

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А какие процедуры помогают ей поддерживать красоту?

Массажи, аппаратные процедуры и режимные посещения правильных специалистов в косметологии, – призналась Даша.

Певица Даша Астафьева / пресс-служба Нового канала
Напомним, 

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