Даша Астафьева призналась, что ей помогает сохранить красоту
17 февраля 2022 12:35
Певица Даша Астафьева
пресс-служба Нового канала
Певица Даша Астафьева рассказала о процедурах для молодости.
Читайте такжеТы меня никогда не забудешь: на канале Украина состоится премьера 16-серийной мелодрамыВесной Новый канал покажет сериал «Молодая». Главная героиня вынуждена врать о своем возрасте, чтобы устроиться на работу. В одном из эпизодов в роли-камео появится Даша Астафьева.
За кулисами сериала «Молодая» журналисты пообщались со звездой о молодости и узнал, что ей помогает сохранять красоту.
Обожаю ухаживать за собой. Часто призываю девушек полюбить себя, с уважением и заботой относиться к своему здоровью и внешнему виду! – рассказывает Даша Астафьева. – Режим сна, длительные пешие прогулки, правильная, полезная и функциональная еда, спорт и ограничения в токсичном общении – это основа. Также важна качественная и действенная косметика и постоянный уход.
Певица Даша Астафьева / пресс-служба Нового канала
Массажи, аппаратные процедуры и режимные посещения правильных специалистов в косметологии, – призналась Даша.
Певица Даша Астафьева / пресс-служба Нового канала