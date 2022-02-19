Юрий Горбунов и Катя Осадчая поделились редкими фото старшего сына в честь его дня рождения

Практически весь февраль в семье Кати Осадчей и Юрия Горбунова царит праздничная атмосфера.

И на это есть несколько приятных причин. В феврале Юрий Горбунов и Катя Осадчая отмечают годовщину свадьбы, а также день рождения своего старшего сына Ивана.

В 2022 году оба события оказались юбилейными. На протяжении пяти лет Катя и Юрий счастливы в браке и на протяжении этого же времени воспитывают Ивана. Свое день рождения мальчик отметил 18 февраля.

Юрий Горбунов и Катя Осадчая с сыном / instagram.com/gorbunovyuriy

По этому случаю звездные родители решили разместить на своих страницах в Инстаграм трогательные поздравления и редкие фотографии с домашнего архива.

С днем рождения, наш сладкий мальчик! Все так быстро!! Тебе сегодня уже 5 лет! Как будто только вчера, ты своим громким криком возвестил мир, о своем появлении!! А сегодня - ты уже командуешь нами. Ты сделал нас с мамой самыми счастливыми людьми на свете! Наша любовь, наша гордость! – написал Юрий.

Юрий Горбунов с сыном / instagram.com/gorbunovyuriy

В свою очередь Катя вспомнила, как пять лет назад они с мужем представляли, каким будет их сын.

Пять лет назад в это время мы уже держали на руках нашего Ваню и только представляли, какие мы будем родителями для него. Ваня, с днем рождения, наш сын, наша гордость, - написала ведущая.

Катя Осадчая с сыном / instagram.com/kosadcha

Также в звездной семье подрастает младший общий ребенок – сын Даниил. Воспитывает телеведущая и сына от первого барка – 19-летнего Илью, который растет точной копией мамы.

Напомним,