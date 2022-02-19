Дочь Ольги Фреймут рассказала о сложном эмоциональном состоянии и жизни в школе-интернате в США
Дочь Ольги Фреймут рассказала о сложном периоде в жизни.
Не появлялась Злата и в блогах своей звездной мамы. Но ничего страшного не произошло. Дочь Фреймут решила отдохнуть от виртуальной жизни, переосмыслить свои поступки и понять, в каком направлении она хочет развиваться.
После длительного перерыва Злата все-таки вышла на связь в Инстаграм. Девушка опубликовала пост, в котором рассказала, что за последние полгода она прошла через ряд сложных эмоциональных состояний.
Мое решение прекратить писать посты и делиться своими мыслями сошлось с попытками обдумать мой образ и собрать разум. Все, что происходит со мной, и все, с чем я должна мириться, кажется мне уже нереальным, - пишет Митчелл.
Более того, сейчас Злата живет не в Украине, а в школе-интернате в США.
Я живу в школе-интернате под Санта-Барбарой, а это значит, что мне пришлось полностью отказаться от всей моей «свободной» жизни, креативных идей и спонтанных проектов. Но этот этап моей жизни держит меня поближе к Лос-Анджелесу и я раз на несколько дней убегаю в город, где чувствую себя собой, – рассказывает о своей новой жизни дочь Фреймут.
Донечка, тобі 16! Моя гордість, мій виклик, моє життя! Будь щасливою і незламною! – написала Ольга Фреймут.
Напомним,