Дочь Ольги Фреймут рассказала о сложном эмоциональном состоянии и жизни в школе-интернате в США

Дочь Ольги Фреймут рассказала о сложном периоде в жизни.

В октябре прошлого года 16-летняя дочь Ольги Фреймут Злата Митчелл пропала с поля зрения своих фолловеров в социальных сетях. Девочка перестала публиковать посты и записывать сториз.

Не появлялась Злата и в блогах своей звездной мамы. Но ничего страшного не произошло. Дочь Фреймут решила отдохнуть от виртуальной жизни, переосмыслить свои поступки и понять, в каком направлении она хочет развиваться.

После длительного перерыва Злата все-таки вышла на связь в Инстаграм. Девушка опубликовала пост, в котором рассказала, что за последние полгода она прошла через ряд сложных эмоциональных состояний.

Мое решение прекратить писать посты и делиться своими мыслями сошлось с попытками обдумать мой образ и собрать разум. Все, что происходит со мной, и все, с чем я должна мириться, кажется мне уже нереальным, - пишет Митчелл.

Дочь Ольги Фреймут Злата / instagram.com/zlata_mitchell

Более того, сейчас Злата живет не в Украине, а в школе-интернате в США.

Я живу в школе-интернате под Санта-Барбарой, а это значит, что мне пришлось полностью отказаться от всей моей «свободной» жизни, креативных идей и спонтанных проектов. Но этот этап моей жизни держит меня поближе к Лос-Анджелесу и я раз на несколько дней убегаю в город, где чувствую себя собой, – рассказывает о своей новой жизни дочь Фреймут.

Дочь Ольги Фреймут Злата / instagram.com/zlata_mitchell

На эмоциональное сообщение Златы отреагировали не только ее фолловеры, но и звездная мама. Ольга написала в комментариях, что гордиться дочкой и желает ей быть счастливой.

Донечка, тобі 16! Моя гордість, мій виклик, моє життя! Будь щасливою і незламною! – написала Ольга Фреймут.

Напомним,