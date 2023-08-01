POSITIFF розповів про навчання у театральній академії та знайомство з Пашею Лі

1 августа 2023 14:55 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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POSITIFF розповів про навчання у театральній академії та знайомство з Пашею Лі
Співак POSITIFF
Пресслужба Нового каналу

За лаштунками проєкту «Хто зверху?» відомий артист POSITIFF розповів про початок кар’єри.

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Літні канікули – найкраща пора дитинства. Проводили їх всі по-різному, але задоволення точно отримував кожен, бо це ж час без школи! Хтось розважався у літньому таборі, хтось допомагав по господарству і їв натуральні смаколики у селі, хтось їздив з батьками на море чи в гори, а хтось продовжував працювати над собою. І кайфувати від цього не менше! 

Про це за лаштунками шоу «Хто зверху?» (Новий канал) розповів POSITIFF (Олексій Завгородній. – Прим.ред.).

Мама хотіла, аби ми з сестрою були артистами балету. Але я сказав: «Хочу не тільки танцювати, а й співати, і грати. Де цьому вчать? Тільки в театральному! Актори роблять і вміють все». Так все моє дитинство пройшло у Київській дитячій академії мистецтв, – розповідає артист. – Щоліта ми виїжджали у Крим на театральні фестивалі та конкурси. На одному з них я познайомився вже з покійним нашим воїном Пашею Лі. Він тоді жив в Євпаторії. Пам'ятаю, що на фестивалі ми з колективом всі одразу закохались у його творчість і навіть зробили з ним спільну роботу. Потім запропонували Паші навчатись з нами в академії. Він жив лише з мамою, тож не мав можливості поїхати одразу. Але його курс скинувся грошима, щоб він таки зміг переїхати в Київ.

Співак POSITIFF / Пресслужба Нового каналу

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З часом Олексій Завгородній вирішив з акторства податись у музику. Так розпочалась його кар'єра у гурті NewZCool. 

Вперше для великої аудиторії я виступив на фестивалі «Чорноморські ігри». Мені було тоді 15 років. Ми робили неформатну музику, але саме там з'явилось розуміння, що вона «працює». І що я – артист, – з усмішкою ділиться POSITIFF. – Згодом на тому ж фестивалі познайомився з Надею Дорофеєвою. Коротше кажучи, кожне літо дарувало мені якусь сходинку у кар'єрі та творчому рості.

Нагадаємо, 

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