Зірковий татусь, громадський діяч та Пан Суддя з шоу «Хто зверху?» (Новий канал) Олександр Педан поділився думками з приводу вибору професії та навчального закладу.

Обираючи університет для своєї доньки Лери, ведучий проектів Нового каналу та громадський діяч Олександр Педан поїхав з нею в тур вишами України. Так вони зняли освітній тревел-проект «УніверCheck». Згодом Лера вступила до УКУ (Львів), але зйомки не закінчилися.

Саша Педан з донькою знову поїхали університетами і зняли другий сезон проекту «УніверCheck». Враховуючи весь досвід спілкування з абітурієнтами, студентами, їхніми батьками та викладачами, Пан Суддя з шоу Нового каналу «Хто зверху?» Олександр Педан зібрав добірку порад.

Топ-5 порад батькам абітурієнтів від Олександра Педана!

Прислухайтесь до бажань дитини

Я з тих батьків, які вважають, що на дітей не треба тиснути. Тому, насамперед, слід звернути увагу на бажання та інтереси вашої дитини. Варто прислухатись і максимально мотивувати її самостійно зробити цей важливий вибір. Не треба втілювати ваші нездійснені мрії стати юристом, медиком чи економістом.

Посприяйте тому, щоб дитина «відчула» спеціальність

Якщо дитина не хоче або ще не готова самостійно обрати спеціальність та університет, замість того, щоб підганяти й тиснути, запропонуйте їй певні курси, дізнайтеся, чим вона цікавиться. До прикладу, моя Лера дуже цікавилася дизайном. Я запропонував їй спеціальні курси, після яких вона вирішила, що дизайн – це не та справа, якій вона хоче присвятити все своє життя. Тобто ваше завдання як батьків – допомогти, підказати, спрямувати.

Олександр Педан з донькою / Пресслужба Нового каналу

Підкажіть алгоритм дій вибору університету

Не перешкоджайте мріям дитини

Наполегливо рекомендую обирати не університет, а саме спеціальність. Тобто те, чим ваша дитина хоче займатися. Зрозумійте, має бути робота, яка в майбутньому приноситиме їй не лише гроші, а й задоволення. Коли ви визначилися зі спеціальністю, тоді вже треба шукати університет, у якому цю спеціальність викладають найкращим чином. Що це значить? Пояснюю. Треба звернути увагу на коментарі про викладачів цього вишу. Ідеально, коли вашу спеціальність викладають практики, адже саме вони можуть давати реальні життєві поради, а деколи й працевлаштовувати.

Спробуйте бути лояльними, якщо ваша дитина обирає креативну або творчу професію. Я розумію, що ви як батьки бажаєте їй найкращого та стабільного майбутнього. Але, мені здається, якщо будете перешкоджати досягненню мрій, то в майбутньому дитина може дуже на вас образитися.

Олександр Педан з донькою / Пресслужба Нового каналу

Прийміть фінальне рішення разом

Випишіть усі переваги та недоліки обраних університетів. Критерії можуть бути різні: ціна, розташування, престиж тощо. До речі, як на мене, саме престиж має займати останню сходинку. Не слід звертати увагу на те, що кажуть люди. Головне, щоб ваша дитина йшла навчатися туди, де їй комфортно та цікаво.

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