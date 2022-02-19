Участница шоу "Холостяк" Александра Шульгина впервые станет мамой - фото
Участницы проекта «Холостяк» продолжают удивлять публику неожиданными признаниями.
После победы в «Холостяке» Александра даже переехала к Чмерковскому в Америку. Но построить семью паре все-таки не удалось. Они расстались через шесть месяц.
Но Шульгина решила не терять открывшихся для нее возможностей и осталась жить за границей. Сейчас она активно развивает свои страницы в соцсетях - продает курсы по медитации и диетологии.
Но на этом хорошие новости от Александры не заканчиваются. В пятницу девушка опубликовала на своей странице в Инстаграм пост, в котором заявила, что совсем скоро впервые станет мамой.
Имя отца будущего ребенка Шульгина скрывает, хотя уже успела несколько раз засветить мужчину в своем блоге.
Напомним,