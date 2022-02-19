Участница шоу "Холостяк" Александра Шульгина впервые станет мамой - фото

Участницы проекта «Холостяк» продолжают удивлять публику неожиданными признаниями.

В этот раз поделиться сокровенным решила участница первого сезона проекта «Холостяк» Александра Шульгина. В свое время девушке удалось завоевать сердце танцора Макса Чмерковского.

После победы в «Холостяке» Александра даже переехала к Чмерковскому в Америку. Но построить семью паре все-таки не удалось. Они расстались через шесть месяц.

Но Шульгина решила не терять открывшихся для нее возможностей и осталась жить за границей. Сейчас она активно развивает свои страницы в соцсетях - продает курсы по медитации и диетологии.

Участница шоу "Холостяк" Александра Шульгина / instagram.com/alessandra_shulgina

Но на этом хорошие новости от Александры не заканчиваются. В пятницу девушка опубликовала на своей странице в Инстаграм пост, в котором заявила, что совсем скоро впервые станет мамой.

Также Александра разместила в сториз несколько видео. В них она поблагодарила своих подписчиков за поздравления и призналась, что во время беременности она стала очень чувствительной.

Имя отца будущего ребенка Шульгина скрывает, хотя уже успела несколько раз засветить мужчину в своем блоге.

Напомним,