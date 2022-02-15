Холостяк 12 сезон: кардинальная смена правил – новые розы, подарки и проверки от Алекса Топольского
С приходом весны зрителей телеканала СТБ ждет романтическая премьера – 12 сезон реалити «Холостяк».
Но помимо приятных сюрпризов, участниц ждут и весьма неожиданные... Уже на Первой вечеринке Холостяк устроит девушкам проверку, цель которой – узнать, чем же они живут в обычной жизни. Как записаны участницы в телефонных книгах? И о чем расскажут их соцсети? К такому не будет готова ни одна из них!
Кроме того, в 12 сезоне кроме красных роз появятся и другие: желтая, розовая и белая. Что же означают новые цвета? К чему готовиться девушкам? И какие еще нововведения устроит Алекс?
Не пропустите Первую вечеринку 12 сезона проекта «Холостяк» уже 4 марта в 19:00 на СТБ!
Напомним,