Холостяк 12 сезон: кардинальная смена правил – новые розы, подарки и проверки от Алекса Топольского

15 февраля 2022 21:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Холостяк 12 сезон: кардинальная смена правил – новые розы, подарки и проверки от Алекса Топольского
Холостяк 12 сезон Алекс Топольский
пресс-служба канала СТБ

С приходом весны зрителей телеканала СТБ ждет романтическая премьера – 12 сезон реалити «Холостяк».

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Искать любовь на глазах у всей страны будет 32-летний бизнесмен Алекс Топольский, построивший успешный бизнес в Америке. Первый выпуск проекта удивит кардинальными решениями Холостяка и новыми правилами!

Холостяк 12 сезон / пресс-служба канала СТБ

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Как и прежде, знакомство мужчины с участницами состоится в формате Первой вечеринки. Однако поступки Алекса будут рискованными и нестандартными. Сразу при знакомстве Холостяк порадует девушек подарками.

Но помимо приятных сюрпризов, участниц ждут и весьма неожиданные... Уже на Первой вечеринке Холостяк устроит девушкам проверку, цель которой – узнать, чем же они живут в обычной жизни. Как записаны участницы в телефонных книгах? И о чем расскажут их соцсети? К такому не будет готова ни одна из них!

Холостяк 12 сезон Алекс Топольский / пресс-служба канала СТБ

Кроме того, в 12 сезоне кроме красных роз появятся и другие: желтая, розовая и белая. Что же означают новые цвета? К чему готовиться девушкам? И какие еще нововведения устроит Алекс?

Не пропустите Первую вечеринку 12 сезона проекта «Холостяк» уже 4 марта в 19:00 на СТБ! 

Напомним,

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