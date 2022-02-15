MARUV впервые станет мамой - фото

15 февраля 2022 11:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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MARUV впервые станет мамой - фото
Певица MARUV
instagram.com/maruvofficial

Певица MARUV берпменна первенцем.

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Несколько месяцев назад MARUV слегка расстроила своих поклонников. Тогда скандальная певица сообщила, что на время прекращает свою концертную деятельность.

Что послужило причиной такого решения – MARUV не говорила. Однако 15 февраля, в честь своего 31-го дня рождения, артистка решила раскрыть все секреты.

Певица MARUV / instagram.com/maruvofficial

На своих страницах в социальных сетях певица сообщила, что находится в положении. Вместе со своим мужем Александром Корсуном звезда ждет рождения первенца.

Та дам! У меня сегодня днюха и я готова поделиться с вами невероятной новостью! Мы с @alexanderkorsun в ожидании малыша — считаю это самым потрясающим подарком! - написала MARUV, сопроводив публикацию серией фотографий, на которых она позирует с уже заметно округлившимся животиком.

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Фолловеры MARUV поспешили поздравить будущую маму с таким радостным событием: «Вау малышка поздравляю. Будь самой счастливой женщиной во всех своих проявлениях», «Ураааа! Наконец! С Новым годом тебя и поздравляю всю семью с такой потрясной новостью», «Шоубиз еще такого шоу не видел».

Певица MARUV / instagram.com/maruvofficial

Напомним, 

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