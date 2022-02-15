MARUV впервые станет мамой - фото
15 февраля 2022 11:10
Певица MARUV
instagram.com/maruvofficial
Певица MARUV берпменна первенцем.
MARUV слегка расстроила своих поклонников. Тогда скандальная певица сообщила, что на время прекращает свою концертную деятельность.
Что послужило причиной такого решения – MARUV не говорила. Однако 15 февраля, в честь своего 31-го дня рождения, артистка решила раскрыть все секреты.
Певица MARUV / instagram.com/maruvofficial
На своих страницах в социальных сетях певица сообщила, что находится в положении. Вместе со своим мужем Александром Корсуном звезда ждет рождения первенца.
Та дам! У меня сегодня днюха и я готова поделиться с вами невероятной новостью! Мы с @alexanderkorsun в ожидании малыша — считаю это самым потрясающим подарком! - написала MARUV, сопроводив публикацию серией фотографий, на которых она позирует с уже заметно округлившимся животиком.
Певица MARUV / instagram.com/maruvofficial
Напомним,