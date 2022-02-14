Сын Егора Крутоголова попал в аварию во время гонок в Италии

Актер Егор Крутоголов вместе с женой воспитывают двух прекрасных сыновей - Льва и Макса.

Так как Максим еще маленький, своими успехами Егора Крутоголова регулярно радует Лев. Старший сын звезды «Дизель-шоу» профессионально увлекается картингом.

На протяжении нескольких лет Лев занимает первые места на различных соревнованиях. Однако недавнее соревнование завершилось для мальчика больничной койкой.

14 февраля на своей странице в Фейсбук Егор сообщил, что Лев попал в аварию во время субботних отборочных гонок #WSK на трассе SouthGarda в Италии.

Одного из гонщиков развернуло против движения и Лев не смог избежать контакта, в результате чего, перескочил через машину соперника и перевернулся.

Сын Егора Крутоголова Лев / facebook.com/dizelmano/photos

Сейчас состояние мальчика стабильное: температура не повышалась, внешних повреждений нет, но есть ушиб внутренних органов. Двое суток он провел в палате интенсивной терапии, ему проводят все необходимые процедуры и исследования.

Сейчас его переводят в обычную палату (это хороший знак), поэтому я уже могу об этом писать, ибо ранее было не до этого. Больше всего нервов досталось моей жене, Кате, которая была и продолжает быть с ним там, - пишет Егор Крутоголов. - Двое суток на кресле - это лишь цветочки по сравнению с тем, что ей пришлось пережить там. Я передаю тебе, моя пожизненная Валентинка, поздравления с днём всех влюблённых! Я влюблен в самую сильную женщину в мире!

Напомним,