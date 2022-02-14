7-летняя дочь Юрия Ткача удивит отца на сцене "Рассмеши комика"

14 февраля в 19:00 в эфир возвращается легендарное юмористическое шоу «Рассмеши комика» от Студии «Квартал 95».

Премьера «Рассмеши комика» состоится на телеканале ТЕТ. Оценивать участников будут юмористы и актеры «Студии Квартал 95» Евгений Кошевой и Юрий Ткач. Ведущим проекта стал певец Владимир Дантес. Каждый участник будет бороться за приз в 50 тыс. грн.

В одном из эфиров участник по-особенному удивит Юрия Ткача, поскольку на сцену легендарного шоу выйдет его 7-летняя дочь Лиза Ткач.

Конечно, я ничего не знал. Какой-то период времени мы были на море, и Лиза с Викой, оказывается, репетировали там так, чтобы я ничего не заподозрил. Для меня это был приятный сюрприз на грани шока. На каждом этапе были разные чувства. Когда Лиза вышла, я даже сначала не поверил в то, что вижу. Потом вспомнил, что когда-то Варя с Симой также выходили к Кошевому. И почувствовал, что в душе я даже хотел, чтобы так все сложилось. Эмоции просто переполняли! И был смех на грани слез. Лиза сделала все очень круто, мастерски, даже не по своему возрасту. С правильными интонациями и акцентами проговорила все шутки. Все наши близкие и родные знали, но никто не проговорился мне. Присутствие Лизы на проекте – момент, который запомнится мне на всю жизнь, - комментирует Юрий Ткач.

Юрий не скрывает, что невероятно благодарен проекту «Рассмеши комика», что он может дарить настолько крутые эмоции счастья и радости и комикам, и ребятам, которые участвуют и всей Украине. А также делится, что в этом сезоне будет много крутых классных комиков, много возвращений уже знакомых зрителям юмористов, которых Юра с Женей всегда рады видеть. Кроме того, будет много разноплановых и разножанровых комиков и выступлений.

Когда приходят знакомые участники, я просто готовлюсь кайфовать, смеяться и отдавать деньги, - улыбается Юрий Ткач.

Напомним,