Холостячка Злата Огневич рассказала о любимом, который умер от онкологии

14 февраля 2022 21:44 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Холостячка Злата Огневич рассказала о любимом, который умер от онкологии
Певица Злата Огневич
instagram.com/zlata.ognevich

Певица Злата Огневич впервые рассказала о любимом парне, который умер от онкоболезни.

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В интервью Кате Осадчей в рамках программы "Светская жизнь" Холостячка Злата Огневич призналась, что хотела совершить самоубийство. Подробнее – читайте по ссылке. Также артистка рассказала о своей любви и тяжелых школьных годах.

В школе Злате очень нравился парень. К сожалению, он скончался. У парня была онкология.

Я была изгоем в классе, меня не воспринимали, – вспоминает артистка. – Парень, который мне очень нравился, он умер. У него была онкология. Меня еще захейтили из-за того, что я не пришла проститься. Я говорила: "Я не могу его видеть так, в гробу. Я хочу его запомнить живым". Меня не понимали до конца школы.

Певица Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich

Злата призналась, что никогда не встречалась со сверстниками. В мужчинах она всегда выбирает эмоциональную незрелость. 

И я постоянно в мужчинах выбираю эту эмоциональную незрелость. У меня был очень суровый отец. Для того, чтобы заслужить его похвалу, нужно было постараться и я в принципе не знаю, как выглядит эта любовь, забота со стороны мужчины.

Напомним,

 

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