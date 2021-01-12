Полезные вещи из мандариновых корок: как сделать скраб для рук, ароматную свечу и лечебную настойку
Как сделать из мандариновой кожуры скраб для рук, ароматную свечу и лечебную настойку - читайте в нашем материале.
Оказывается, восточные хозяйки тысячелетиями используют корки мандаринов в косметологии. И самые актуальные они именно в холодное время года. Например, этот фрукт может помочь справиться с сухостью рук в зимний период. Для спасательного скраба нужна только цедра двух мандаринов и столовая ложка меда. Корочки следует измельчить в блендере, а затем смешать с медом.
О пользе мандариновых корок знают и отечественные врачи.
В кожуре мандарина содержатся флавоноиды, бетакаротин, витамины группы С, – объяснила фитотерапевт Виктория Зубицкая. – Они обладают желчегонным действием, пазмолитичным, болеутоляющими свойствами.
Мандариновая кожура поможет справиться и с респираторными болезнями.
Из кожуры мы можем сделать или настойку, или отвар. Для настойки берем две столовые ложки действующего вещества, то есть шкурок, заливаем 250 мл или 40-градусного алкоголя, или делаем на 96-градусном спирте, – рассказала фитотерапевт.
А вот ценители прекрасного могут использовать мандариновые шкурки для декора.
Для этого нужны простые свечи, мандаринки и зубочистки. Сначала измельчаем свечу так, чтобы не повредить хлопчатобумажный фитиль. Далее топим парафин. И готовим мандарины – нужно срезать верх фрукта, но сначала следует найти ту сторону, на которой он будет стоять ровно. Осторожно достать мякоть, чтобы не повредить кожицу. Далее перегибаем гнет по высоте нашей мандаринки и фиксируем его на зубочистке, – рассказала мастер по свечам Ирина Ювженко.
Также в парафин можно добавить эфирное масло мандарина, но делать это нужно только когда он остынет до 60 градусов по Цельсию, иначе эфирное масло сразу испарится. В общем, свеча будет готова к использованию уже через час, чтобы дарить свет, тепло и мандариновый аромат.
Напомним,