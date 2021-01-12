Полезные вещи из мандариновых корок: как сделать скраб для рук, ароматную свечу и лечебную настойку

Полезные вещи из мандариновых корок: как сделать скраб для рук, ароматную свечу и лечебную настойку

Как сделать из мандариновой кожуры скраб для рук, ароматную свечу и лечебную настойку - читайте в нашем материале.

На зимние праздники в Украину было ввезено мандаринов на 7 млн долларов, а это около шести тысяч тонн оранжевого ароматного фрукта. И если 70% от этой массы украинцы съели, как мякоть, то 30% – выбросили в виде корок. Как сделать полезные вещи из этих оранжевых шкурок – узнавали ведущие программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Мария Мельник и Григорий Герман.

Оказывается, восточные хозяйки тысячелетиями используют корки мандаринов в косметологии. И самые актуальные они именно в холодное время года. Например, этот фрукт может помочь справиться с сухостью рук в зимний период. Для спасательного скраба нужна только цедра двух мандаринов и столовая ложка меда. Корочки следует измельчить в блендере, а затем смешать с медом.

О пользе мандариновых корок знают и отечественные врачи.

В кожуре мандарина содержатся флавоноиды, бетакаротин, витамины группы С, – объяснила фитотерапевт Виктория Зубицкая. – Они обладают желчегонным действием, пазмолитичным, болеутоляющими свойствами.

Полезные вещи из мандариновых корок: как сделать скраб для рук, ароматную свечу и лечебную настойку / pixabay.com

Мандариновая кожура поможет справиться и с респираторными болезнями.

Из кожуры мы можем сделать или настойку, или отвар. Для настойки берем две столовые ложки действующего вещества, то есть шкурок, заливаем 250 мл или 40-градусного алкоголя, или делаем на 96-градусном спирте, – рассказала фитотерапевт.

Затем следует оставить ее в темном месте на 7 дней. И уже через неделю ее можно разводить водой: по 20 капель на 30 мл. И принимать по 3 раза в день за 30 минут до еды пока настойка не закончится.

А вот ценители прекрасного могут использовать мандариновые шкурки для декора.

Для этого нужны простые свечи, мандаринки и зубочистки. Сначала измельчаем свечу так, чтобы не повредить хлопчатобумажный фитиль. Далее топим парафин. И готовим мандарины – нужно срезать верх фрукта, но сначала следует найти ту сторону, на которой он будет стоять ровно. Осторожно достать мякоть, чтобы не повредить кожицу. Далее перегибаем гнет по высоте нашей мандаринки и фиксируем его на зубочистке, – рассказала мастер по свечам Ирина Ювженко.

Как сделать свечу из мандариновой кожуры / pixabay.com

Также в парафин можно добавить эфирное масло мандарина, но делать это нужно только когда он остынет до 60 градусов по Цельсию, иначе эфирное масло сразу испарится. В общем, свеча будет готова к использованию уже через час, чтобы дарить свет, тепло и мандариновый аромат.

Напомним,