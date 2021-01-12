Полезные вещи из мандариновых корок: как сделать скраб для рук, ароматную свечу и лечебную настойку

12 января 2021 14:40 Юлия Крутиева
Полезные вещи из мандариновых корок: как сделать скраб для рук, ароматную свечу и лечебную настойку
Полезные вещи из мандариновых корок: как сделать скраб для рук, ароматную свечу и лечебную настойку
pixabay.com

Как сделать из мандариновой кожуры скраб для рук, ароматную свечу и лечебную настойку - читайте в нашем материале.

Читайте такжеКак выбрать качественное сливочное масло: полезные советы во избежание фальсификата
На зимние праздники в Украину было ввезено мандаринов на 7 млн долларов, а это около шести тысяч тонн оранжевого ароматного фрукта. И если 70% от этой массы украинцы съели, как мякоть, то 30% – выбросили в виде корок. Как сделать полезные вещи из этих оранжевых шкурок – узнавали ведущие программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Мария Мельник и Григорий Герман.

Оказывается, восточные хозяйки тысячелетиями используют корки мандаринов в косметологии. И самые актуальные они именно в холодное время года. Например, этот фрукт может помочь справиться с сухостью рук в зимний период. Для спасательного скраба нужна только цедра двух мандаринов и столовая ложка меда. Корочки следует измельчить в блендере, а затем смешать с медом.

О пользе мандариновых корок знают и отечественные врачи.

В кожуре мандарина содержатся флавоноиды, бетакаротин, витамины группы С, – объяснила фитотерапевт Виктория Зубицкая. – Они обладают желчегонным действием, пазмолитичным, болеутоляющими свойствами.

Полезные вещи из мандариновых корок: как сделать скраб для рук, ароматную свечу и лечебную настойку / pixabay.com

Мандариновая кожура поможет справиться и с респираторными болезнями.

Из кожуры мы можем сделать или настойку, или отвар. Для настойки берем две столовые ложки действующего вещества, то есть шкурок, заливаем 250 мл или 40-градусного алкоголя, или делаем на 96-градусном спирте, – рассказала фитотерапевт.

Читайте такжеКонтейнер для хранения пищи: как выбрать качественный и безопасный ланч-бокс
Затем следует оставить ее в темном месте на 7 дней. И уже через неделю ее можно разводить водой: по 20 капель на 30 мл. И принимать по 3 раза в день за 30 минут до еды пока настойка не закончится.

А вот ценители прекрасного могут использовать мандариновые шкурки для декора.

Для этого нужны простые свечи, мандаринки и зубочистки. Сначала измельчаем свечу так, чтобы не повредить хлопчатобумажный фитиль. Далее топим парафин. И готовим мандарины – нужно срезать верх фрукта, но сначала следует найти ту сторону, на которой он будет стоять ровно. Осторожно достать мякоть, чтобы не повредить кожицу. Далее перегибаем гнет по высоте нашей мандаринки и фиксируем его на зубочистке, – рассказала мастер по свечам Ирина Ювженко.

Как сделать свечу из мандариновой кожуры / pixabay.com

Также в парафин можно добавить эфирное масло мандарина, но делать это нужно только когда он остынет до 60 градусов по Цельсию, иначе эфирное масло сразу испарится. В общем, свеча будет готова к использованию уже через час, чтобы дарить свет, тепло и мандариновый аромат.

Напомним,

Облако тегов

здоровье мандарин Полезные советы скраб свеча

Материалы по теме

Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине
Натуральные добавки, которые сделают ваш кофе вкуснее и полезнее
Еда и рецепты

Натуральные добавки, которые сделают ваш кофе вкуснее и полезнее
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине
Гороскоп на 13 января 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 13 января 2021 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Рождество 2021: когда в Украине колядуют, щедруют и посевают на святки

Рождество 2021: когда в Украине колядуют, щедруют и посевают на святки
Шоу Макса Барских "СЕМЬ" – смотреть онлайн (эфир от 08.01.2021)

Шоу Макса Барских "СЕМЬ" – смотреть онлайн (эфир от 08.01.2021)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)
Полюби меня такой: смотреть 1-4 серии онлайн

Полюби меня такой: смотреть 1-4 серии онлайн

Популярное видео

Шоу Макса Барских "СЕМЬ" – смотреть онлайн (эфир от 08.01.2021)

Шоу Макса Барских "СЕМЬ" – смотреть онлайн (эфир от 08.01.2021)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)
Говорит Украина: Все секреты Олега Винника: что покажет новогодний детектор? (эфир от 08.01.2021)

Говорит Украина: Все секреты Олега Винника: что покажет новогодний детектор? (эфир от 08.01.2021)
Звана вечеря 2 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 09.01.2021)

Звана вечеря 2 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 09.01.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK