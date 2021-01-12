Как выбрать настоящие цукаты: полезные советы от кондитера Лизы Глинской

Цукаты принято считать полезными сладостями – ведь это засахаренные кусочки фруктов. Но и они бывают не всегда полезными и натуральными. Кондитер Лиза Глинская рассказывает, как выбрать настоящие цукаты.

Натуральные цукаты обычно спокойного цвета – не ярко-оранжевого и не ярко-зеленого. Если цукаты неестественно яркого цвета, а, кроме этого, у них еще и насыщенный запах – будьте уверены, что в них есть синтетические красители и ароматизаторы.

Как проверить – опустите купленные цукаты на несколько минут в кипяток: если вода окрасилась – цукаты с красителем. Натуральный продукт не окрашивает воду.

Цукаты не должны быть слипшимися, влажными или похожими на варенье, а также слишком жесткими, пересушенными или чересчур засахаренными. Это говорит о том, что цукаты неправильно хранили, либо была нарушена технология производства.

Цукаты должны выглядеть как кусочки фруктов – те же кольца ананаса или дольки киви. Также у качественного продукта обычно видны волокна. Если цукаты одинаковой формы либо неестественно большие – возможно, их готовили с применением вредных для здоровья веществ и, возможно, это не совсем цукаты.

Часто вместо цукатов продают подделки, например, подкрашенную муку с примесью желатина.

Как узнать подделку: нужно положить сладости в горячую воду – если цукаты начнут растворяться, то это не цукаты.

Чаще всего производители подделывают сладкие дольки из папайи, дыни или манго, а также мелкие кубики ананаса.

Если на упаковке цукатов указан очень большой срок хранения (больше 12 месяцев), это говорит о том, что производитель использовал при изготовлении химические консерванты.