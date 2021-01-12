Как выбрать настоящие цукаты: полезные советы от кондитера Лизы Глинской
Цукаты принято считать полезными сладостями – ведь это засахаренные кусочки фруктов. Но и они бывают не всегда полезными и натуральными. Кондитер Лиза Глинская рассказывает, как выбрать настоящие цукаты.
Как проверить – опустите купленные цукаты на несколько минут в кипяток: если вода окрасилась – цукаты с красителем. Натуральный продукт не окрашивает воду.
Цукаты не должны быть слипшимися, влажными или похожими на варенье, а также слишком жесткими, пересушенными или чересчур засахаренными. Это говорит о том, что цукаты неправильно хранили, либо была нарушена технология производства.
Часто вместо цукатов продают подделки, например, подкрашенную муку с примесью желатина.
Как узнать подделку: нужно положить сладости в горячую воду – если цукаты начнут растворяться, то это не цукаты.
Чаще всего производители подделывают сладкие дольки из папайи, дыни или манго, а также мелкие кубики ананаса.
Если на упаковке цукатов указан очень большой срок хранения (больше 12 месяцев), это говорит о том, что производитель использовал при изготовлении химические консерванты.