Как выбрать качественное мороженое: на что стоит обратить внимание в первую очередь
По статистике, за год один украинец съедает 2,3 килограмма мороженого!
Если в прошлом веке выбор такого мороженого был небольшой, теперь вариантов и вкусов множество!
Выбирая мороженое, я бы обращала внимание на отсутствие каких-либо искусственных красителей и консервантов. Потребители не должны видеть в составе искусственные ароматизаторы,– комментирует пищевой технолог Елена Сидоренко.
Мороженое с комбинированным составом сырья на вид более привлекательное. Оно очень белое – всегда белее натурального из молочных жиров,– отметила эксперт.
Более дешевое мороженое с комбинированным составом отличается и вкусом.
Разница просто настолько противоположная, очень ощутимая! И особенно послевкусие. К тому же, покрывает язык такой пленкой, характерной для смеси жиров растительного происхождения. Сливочного вкуса нет – просто сладкий вкус,– отмечает пищевой технолог.
Вкусный и лучший по составу вариант – это натуральный пломбир в стаканчике. Вафельные же стаканчики по составу и, собственно, по вкусу одинаковы. Но и здесь есть моменты, на которые стоит обратить внимание. Эксперты рекомендуют проверять продукт перед тем, как купить, тщательно обследовав упаковку.
Если была повреждена упаковка – это уже неправильное хранение. Если деформирован стаканчик – неправильное хранение. Если стаканчик размягченный – это также свидетельствует о том, что мороженое замораживалось-размораживалось,– рассказала эксперт по правам потребителей Ольга Котехова.
Напомним,