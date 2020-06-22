Как выбрать качественное мороженое: на что стоит обратить внимание в первую очередь

22 июня 2020 20:30 Юлия Крутиева
Как выбрать качественное мороженое: на что стоит обратить внимание в первую очередь
Как выбрать качественное мороженое: на что стоит обратить внимание в первую очередь
pixabay.com

По статистике, за год один украинец съедает 2,3 килограмма мороженого!

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Большую часть, разумеется, летом, ведь мороженое – один из самых приятных способов охладиться в летнюю жару. А мороженое в вафельном стаканчике – еще и один из самых дешевых. Ведущие Мария Мельник и Григорий Герман в новом выпуске программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» выяснили, как выбрать качественное мороженое и на что в первую очередь стоит обратить внимание.

Если в прошлом веке выбор такого мороженого был небольшой, теперь вариантов и вкусов множество!

Выбирая мороженое, я бы обращала внимание на отсутствие каких-либо искусственных красителей и консервантов. Потребители не должны видеть в составе искусственные ароматизаторы,
– комментирует пищевой технолог Елена Сидоренко.

Как выбрать качественное мороженое: на что стоит обратить внимание в первую очередь / pixabay.com

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Стоит обратить внимание также на стандарты изготовления мороженого. Существует два основных стандарта: ГОСТ: 4733 – стандарт натурального мороженого из молочных жиров и ГОСТ: 4735 – мороженое с комбинированным составом, здесь разрешается использовать растительные жиры. Такие варианты пломбира отличаются не только составом, но и ценой и даже цветом.

Мороженое с комбинированным составом сырья на вид более привлекательное. Оно очень белое – всегда белее натурального из молочных жиров,
– отметила эксперт.

Более дешевое мороженое с комбинированным составом отличается и вкусом.

Разница просто настолько противоположная, очень ощутимая! И особенно послевкусие. К тому же, покрывает язык такой пленкой, характерной для смеси жиров растительного происхождения. Сливочного вкуса нет – просто сладкий вкус,
– отмечает пищевой технолог.

Как выбрать качественное мороженое: на что стоит обратить внимание в первую очередь / pixabay.com

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Что касается мороженого с фруктовыми добавками, помните – добавление ароматизатора дает яркий, но неестественный вкус и аромат, а еще ставит под сомнение качество ягод и фруктов, которые использовались.

Вкусный и лучший по составу вариант – это натуральный пломбир в стаканчике. Вафельные же стаканчики по составу и, собственно, по вкусу одинаковы. Но и здесь есть моменты, на которые стоит обратить внимание. Эксперты рекомендуют проверять продукт перед тем, как купить, тщательно обследовав упаковку.

Если была повреждена упаковка – это уже неправильное хранение. Если деформирован стаканчик – неправильное хранение. Если стаканчик размягченный – это также свидетельствует о том, что мороженое замораживалось-размораживалось,
– рассказала эксперт по правам потребителей Ольга Котехова.

Напомним,

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