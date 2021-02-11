Что подарить мужчине на День влюбленных: советы от Виктории Варлей

Близится День влюбленных – самое время выбирать подарок своей второй половинке!

Для тех, кто до сих пор не определился с выбором подарка любимому мужчине, мы собрали советы от актрисы сериала «СуперКопы» на канале НЛО TV Виктории Варлей.

Что же подарить любимому мужчине на 14 февраля? Главное правило: женщина не должна тратить на мужчину баснословные деньги. Например, дарить последние iphone, ноутбуки и машины. Сегодня ты ему iphone, а завтра он переедет к тебе в квартиру, и не заметишь, как чек за покупку продуктов оплачиваешь ты – знаю, проходили.

Поэтому, лучший подарок для мужчины от женщины – эмоции и впечатления.

Можно за несколько недель до праздника взять пару уроков по стрип-дэнс, купить красивое нижнее белье… И это будет подарок вполне себе в стиле Виктории Варлей, когда и его удивила, и себя не обделила.

Если ваш мужчина много работает без выходных, прекрасным подарком для него будет день, проведенный с СПА с разными видами массажа.

Творческим натурам наверняка понравится урок совместной живописи. Еще можно пойти вместе с вами слепить из глины кувшин, а может и не кувшин вовсе.

Большинство современных девушек не готовят дома, но поверьте: ваш мужчина оценит ужин, приготовленный вами лично. Конечно же, это должна быть не котлета с пюре. Придумайте что-нибудь поэкзотичней: посмотрите уроки на youtube, а лучше – сходить на мастер-класс по приготовлению того или иного блюда.

Не ведите его в ресторан, и, уж тем более, не платите за ужин – не женское это дело. Оставьте это право мужчине.

Лично я в этом году буду праздновать 14 февраля на Дне Рождении близкого друга Поскольку мой любимый мужчина сейчас отсутствует в Украине, то я воспользуюсь своим же первым советом, только происходить это все будет по Zoom, Боже, храни wi-fi!

Любите друг друга и не забывайте: «Не так дорог подарок, как дорого внимание!»