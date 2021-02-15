В семье Ники Минаж случилось большое горе
Певица Ники Минаж потеряла самого близкого человека.
В этот раз трагедия случилась в семье одной из самых ярких певиц Голливуда. В минувшую пятницу, 12 февраля, умер отец певицы Ники Минаж.
На пересечении Рослин-роуд и Рафф-авеню в Нью-Йорке Роберта Маража сбил автомобиль. 64-летнего мужчину успели доставить в больницу, однако медикам не удалось его спасти.
Сама Ники Минаж еще не комментировала смерть отца, однако представитель 38-летней певицы подтвердил трагическую новость.
Напомним,