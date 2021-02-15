В семье Ники Минаж случилось большое горе

15 февраля 2021 11:20 Юлия Крутиева
В семье Ники Минаж случилось большое горе
Певица Ники Минаж
instagram.com/nickiminaj

Певица Ники Минаж потеряла самого близкого человека.

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Начало 2021 года для некоторых знаменитостей начался с плохих событий. Одной из первых с ними столкнулась Настя Каменских. У певицы умер папа.

В этот раз трагедия случилась в семье одной из самых ярких певиц Голливуда. В минувшую пятницу, 12 февраля, умер отец певицы Ники Минаж.

На пересечении Рослин-роуд и Рафф-авеню в Нью-Йорке Роберта Маража сбил автомобиль. 64-летнего мужчину успели доставить в больницу, однако медикам не удалось его спасти. 

Певица Ники Минаж / instagram.com/nickiminaj
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Правоохранительные органы сообщили, что виновник страшной трагедии скрылся с места происшествия. Свидетелям не удалось его разглядеть. Сейчас полиция проводит расследование. 

Сама Ники Минаж еще не комментировала смерть отца, однако представитель 38-летней певицы подтвердил трагическую новость.

Напомним, 

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