Липсинк Батл: стали известны имена ведущих грандиозного шоу звездных пародий

15 февраля 2021 12:40 Юлия Крутиева
Липсинк Батл: стали известны имена ведущих грандиозного шоу звездных пародий
Ліпсінк Батл: стали известны имена ведущих грандиозного шоу звездных пародий
пресс-служба канала 1+1

6 марта в 20:20 на телеканале «1+1» состоится грандиозная премьера шоу звездных пародий «Ліпсінк Батл».

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На одной сцене шоу «Ліпсінк Батл» соберутся 36 самых известных певцов, актеров, телеведущих, которые устроят настоящий перформанс пародий, забыв о возрасте, статусе, избавившись от любой скованности, будут развлекаться на сцене под любимые хиты.

Ведущими масштабного шоу стали певица, тренер «Голосу країни-11» Тина Кароль и артист и продюсер ПТП. На днях в эфире телеканала «1+1» вышел яркий промо-ролик, в котором ведущие «липсили» всемирно известных звезд.

Специально для съемок в промо-ролике ведущие перевоплотились в яркие образы мировых звезд. Тина Кароль примеряла образы поп-принцессы Бритни Спирс из клипа Toxic, появившись в соблазнительном костюме стюардессы, и Мадонны, продемонстрировав безупречную растяжку. 

А вот ПТП перевоплотился в образ из клипа Макарена и BON JOVI, для чего не только одел парики, но и попробовал на себе пластический грим.

Во время съемок ПТП признался, что в детстве сам любил «липсить» своих тогдашних кумиров.

Я любил брать вместо микрофона фломастер и пел, копировал, глядя на себя в зеркало, известных исполнителей. Например, Фредди Меркури, ABBA, Beatles. - говорит Потап. - Я очень старался походить на них и даже не думал, что сам стану настоящим артистом. А шоу «Ліпсінк Батл» буквально создан для тех, кто хочет показать, как он умеет копировать манеру другого исполнителя, его движения, мимику профессионально.

Певец Потап / пресс-служба канала 1+1
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А вот Тина Кароль отметила, что шоу никого не оставит равнодушным.

Это развлекательное шоу для всей семьи о перевоплощении в любимых героев и звезд. Это дружелюбная пародия суперзвезд на суперзвезд, - говорит Тина. - Шоу «Ліпсінк Батл» подарит каждому только положительные эмоции.

Певица Тина Кароль / пресс-служба канала 1+1
По формату шоу, известные личности перевоплощаются в звезд мирового шоу-бизнеса под хиты, которые знают и любят все. Главная задача звезд - максимально убедительно воспроизвести песню, копируя мимику, внешний вид, манеру держаться на сцене оригинального исполнителя хита. Участники проекта разобьются на пары и устроят между собой яркий баттл за звание лучшего пародиста. Борьба звезд, а также яркие костюмы и декорации никого не оставят равнодушными и гарантированно поднимут настроение зрителям.

Напомним, 

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