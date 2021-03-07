57-летний актер Николас Кейдж связал себя узами брака в пятый раз

7 марта 2021 14:00 Катерина Даниленко
57-летний актер Николас Кейдж связал себя узами брака в пятый раз
Актер Николас Кейдж
социальная сеть Instagram

Голливудский актер Николас Кейдж, похоже, вновь счастлив в отношениях.

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Знаменитость связал себя узами брака еще в середине февраля, однако информация просочилась в прессу только сейчас. Его избранницей стала 26-летняя китаянка Рико Шибату, которая младше Николаса на 31 год.

57-летний кинорежиссер завязал отношения с молодой возлюбленной в 2020-м, а сейчас они уже пошли под венец, да еще и тайно от всех. Бракосочетание состоялось в отеле Wynn Las Vegas, в штате Невада.

Это правда, и мы очень счастливы,
 ‒ подтвердил свадьбу продюсер.

Тут же в Сети появились и кадры с церемонии. Невеста была одета в японское свадебное кимоно ручной работы и забавные туфли-вьетнамки, жених появился в роскошном смокинге Tom Ford и туфлях, украшенных драгоценными камнями. Известно, что мужчина преподнес любимой кольцо с черным бриллиантом.

Актер Николас Кейдж и его молодая жена Рико Шибату / социальная сеть Instagram

Отмечали свадьбу в кругу самых близких друзей и родственников пары. На празднике присутствовала и бывшая супруга звезды – Элис Ким, а также их общий сын Кал-Эл.

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До встречи с Рико Кейдж был в браке четыре раза. С предыдущей женой Эрикой Койке актер развелся спустя четыре дня после свадьбы. Первой женой Николаса стала актриса Патрисия Аркетт, с ней он был 6 лет в законных отношениях. У экс-супругов есть общий сын Уэстон. Вторая супруга Лиза Мария Пресли, дочь Элвиса Пресли, развелась со звездой «Покидая Лас-Вегас» через три месяца после бракосочетания. С кореянкой Элис Ким он расстался в 2016 году.

Напомним,

Актер Николас Кейдж и его молодая жена Рико Шибату / социальная сеть Instagram

Актер Николас Кейдж и его молодая жена Рико Шибату / социальная сеть Instagram
 

 

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