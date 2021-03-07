57-летний актер Николас Кейдж связал себя узами брака в пятый раз
Голливудский актер Николас Кейдж, похоже, вновь счастлив в отношениях.
57-летний кинорежиссер завязал отношения с молодой возлюбленной в 2020-м, а сейчас они уже пошли под венец, да еще и тайно от всех. Бракосочетание состоялось в отеле Wynn Las Vegas, в штате Невада.
Это правда, и мы очень счастливы,‒ подтвердил свадьбу продюсер.
Тут же в Сети появились и кадры с церемонии. Невеста была одета в японское свадебное кимоно ручной работы и забавные туфли-вьетнамки, жених появился в роскошном смокинге Tom Ford и туфлях, украшенных драгоценными камнями. Известно, что мужчина преподнес любимой кольцо с черным бриллиантом.
Отмечали свадьбу в кругу самых близких друзей и родственников пары. На празднике присутствовала и бывшая супруга звезды – Элис Ким, а также их общий сын Кал-Эл.
Напомним,
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