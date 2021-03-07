Соломия Витвицкая призналась, как пережила развод: Обращались к психологу
Ведущая "ТСН" Соломия Витвицкая не любит рассказывать о личной жизни, однако о разводе с мужем Владом Кочатковым после 8 лет брака сообщила открыто на всю страну.
Витвицкая утверждает, что слово «развод» только звучит страшно, а на самом деле открывает новые пути в жизни. В их семье решение разойтись было общим, поэтому экс-супругам удалось сохранить дружеские отношения.
Телеведущая посоветовала женщинам, которые проходят что-то подобное в жизни, рассмотреть помощь психолога, не только для того, чтобы спасти семью, но и чтобы мирно расстаться.
Мы пытались с психологом спасти наш брак, но не удалось. Однако к специалистам обращаются с просьбой просто развести мирно, потому что накопленные обиды и ссоры не дают возможности услышать друг друга. У нас этих проблем не было, разойтись и без психолога нам удалось без проблем,‒ отметила Соломия.
Звезда уверена, что в будущем она обязательно встретит своего мужчину и будет с ним счастлива.
Я верю в любовь. Верю, что у каждого есть свой человек, я надеюсь, что встречу такого,‒ добавила Витвицкая.
Напомним,