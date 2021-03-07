Соломия Витвицкая призналась, как пережила развод: Обращались к психологу

Ведущая "ТСН" Соломия Витвицкая не любит рассказывать о личной жизни, однако о разводе с мужем Владом Кочатковым после 8 лет брака сообщила открыто на всю страну.

Знаменитость и ее супруг долгое время пытались наладить отношения, однако сохранить семью им не удалось. Молодые люди в сентябре 2020-го перестали вместе жить, а в декабре официально оформили развод.

Витвицкая утверждает, что слово «развод» только звучит страшно, а на самом деле открывает новые пути в жизни. В их семье решение разойтись было общим, поэтому экс-супругам удалось сохранить дружеские отношения.

Телеведущая посоветовала женщинам, которые проходят что-то подобное в жизни, рассмотреть помощь психолога, не только для того, чтобы спасти семью, но и чтобы мирно расстаться.

Мы пытались с психологом спасти наш брак, но не удалось. Однако к специалистам обращаются с просьбой просто развести мирно, потому что накопленные обиды и ссоры не дают возможности услышать друг друга. У нас этих проблем не было, разойтись и без психолога нам удалось без проблем,

‒ отметила Соломия.

Телеведущая Соломия Витвицкая с экс-мужем Владом Кочатковым / социальная сеть Instagram

Звезда уверена, что в будущем она обязательно встретит своего мужчину и будет с ним счастлива.

Я верю в любовь. Верю, что у каждого есть свой человек, я надеюсь, что встречу такого,

‒ добавила Витвицкая.

К слову, телеведущая и режиссер поженились в 2013 году. Влад младше Соломии на 8 лет.

Напомним,