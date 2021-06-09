Слава Каминская снялась топлес на отдыхе в Турции

Певица Слава Каминская не перестает удивлять публику.

Несколько дней назад экс-солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская отправилась в долгожданный отпуск. Вместе со своими коллегами певица отдыхает в Турции.

На своей странице в Инстаграм Слава активно делится снимками с путешествия. Особенно активно публика реагирует на фото, на которых певица демонстрирует все великолепие своей фигуры.

Но один из снимков вызвал большой резонанс в Сети. На нем Каминская позирует без верха от купальника. Грудь она прикрыла руками.

Доброе утро, – написала в комментариях под фото певица.

Певица Слава Каминская / instagram.com/babaslavka

Под кадром подписчики Славы оставили массу лайков и восхищенных комментариев. Не прошла мимо этой публикации и супруга Владимира Остапчука.

Ну все…. Сейчас все Чингисханы будут под отелем толпиться, тебе это надо? – с юмором прокомментировала Кристина Остапчук.

Напомним,