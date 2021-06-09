Слава Каминская снялась топлес на отдыхе в Турции
Певица Слава Каминская не перестает удивлять публику.
На своей странице в Инстаграм Слава активно делится снимками с путешествия. Особенно активно публика реагирует на фото, на которых певица демонстрирует все великолепие своей фигуры.
Но один из снимков вызвал большой резонанс в Сети. На нем Каминская позирует без верха от купальника. Грудь она прикрыла руками.
Доброе утро, – написала в комментариях под фото певица.
Ну все…. Сейчас все Чингисханы будут под отелем толпиться, тебе это надо? – с юмором прокомментировала Кристина Остапчук.
Напомним,