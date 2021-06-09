Слава Каминская снялась топлес на отдыхе в Турции

9 июня 2021 16:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Слава Каминская снялась топлес на отдыхе в Турции
Певица Слава Каминская
instagram.com/babaslavka

Певица Слава Каминская не перестает удивлять публику.

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Несколько дней назад экс-солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская отправилась в долгожданный отпуск. Вместе со своими коллегами певица отдыхает в Турции.

На своей странице в Инстаграм Слава активно делится снимками с путешествия. Особенно активно публика реагирует на фото, на которых певица демонстрирует все великолепие своей фигуры.

Но один из снимков вызвал большой резонанс в Сети. На нем Каминская позирует без верха от купальника. Грудь она прикрыла руками.

Доброе утро, – написала в комментариях под фото певица.

Певица Слава Каминская / instagram.com/babaslavka
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Под кадром подписчики Славы оставили массу лайков и восхищенных комментариев. Не прошла мимо этой публикации и супруга Владимира Остапчука.

Ну все…. Сейчас все Чингисханы будут под отелем толпиться, тебе это надо? – с юмором прокомментировала Кристина Остапчук.

Напомним,

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