ТОП-5 продуктов, которые спасут вашу печень
Печень является биохимической фабрикой всего организма!
Масса печени составляет от 1,5 до 2 килограммов. И именно она защищает организм от множества вредных факторов, которые, увы, постоянно попадают в организм. Чтобы печень была здоровой и на 5+ справлялась со своими функциями, вы можете ей помочь.
Авокадо
В авокадо в достаточном количестве находится фермент, необходимый для детоксикации печени.
Ягоды
Полифенолы, антиоксиданты, которые можно найти практически в любом ягоде, способствуют защите печени от повреждений.
Яблоко
Свекла
В ней содержится вещества, которое стимулирует работу печеночных клеток.
Тыква
Ее печень ценит за наличие пектинов, рибофлавина и бета-каротина. Все эти вещества ускоряют обновление клеток органа.
Напомним,