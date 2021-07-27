ТОП-5 продуктов, которые спасут вашу печень

27 июля 2021 11:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

ТОП-5 продуктов, которые спасут вашу печень
ТОП-5 продуктов, которые спасут вашу печень
pixabay.com

Печень является биохимической фабрикой всего организма!

Масса печени составляет от 1,5 до 2 килограммов. И именно она защищает организм от множества вредных факторов, которые, увы, постоянно попадают в организм. Чтобы печень была здоровой и на 5+ справлялась со своими функциями, вы можете ей помочь.

Читайте такжеСэндвичи, салат и свиные ребра: ТОП-3 рецепта блюд из ягод, которые обогатят организм витаминами
Диетологи рекомендуют добавить в свое питание ТОП-5 продуктов, которые будут очень кстати для печени.

Авокадо

В авокадо в достаточном количестве находится фермент, необходимый для детоксикации печени.

Ягоды

Полифенолы, антиоксиданты, которые можно найти практически в любом ягоде, способствуют защите печени от повреждений.

Яблоко

Читайте такжеПочему яблоки не так полезны, как принято считать
Такой привычный для нас продукт тоже необходим печени, с помощью пектинов печень избавляется от токсинов, холестерина и солей тяжелых металлов.

Свекла

В ней содержится вещества, которое стимулирует работу печеночных клеток. 

Тыква

Ее печень ценит за наличие пектинов, рибофлавина и бета-каротина. Все эти вещества ускоряют обновление клеток органа. 

Напомним,

Облако тегов

здоровье красота правильное питание питание

Материалы по теме

Магнитные бури 27 июля 2021 в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 27 июля 2021 в Украине
Лак для волос: ТОП-4 альтернативных способа его применения
Полезные советы

Лак для волос: ТОП-4 альтернативных способа его применения
Магнитные бури 26 июля 2021 в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 26 июля 2021 в Украине
Магнитные бури 25 июля 2021 в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 25 июля 2021 в Украине

Популярное на сайте

Се ля ви: смотреть 1-4 серии онлайн от 27.07.2021

Се ля ви: смотреть 1-4 серии онлайн от 27.07.2021
18-летний олигарх: смотреть 1-4 серии онлайн

18-летний олигарх: смотреть 1-4 серии онлайн
Мама моей дочери: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.07.2021)

Мама моей дочери: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.07.2021)
Компаньонка: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 22.07.2021)

Компаньонка: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 22.07.2021)

Популярное видео

Се ля ви: смотреть 1-4 серии онлайн от 27.07.2021

Се ля ви: смотреть 1-4 серии онлайн от 27.07.2021
18-летний олигарх: смотреть 1-4 серии онлайн

18-летний олигарх: смотреть 1-4 серии онлайн
Мама моей дочери: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.07.2021)

Мама моей дочери: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.07.2021)
Компаньонка: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 22.07.2021)

Компаньонка: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 22.07.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK