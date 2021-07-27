ТОП-5 продуктов, которые спасут вашу печень

Печень является биохимической фабрикой всего организма!

Масса печени составляет от 1,5 до 2 килограммов. И именно она защищает организм от множества вредных факторов, которые, увы, постоянно попадают в организм. Чтобы печень была здоровой и на 5+ справлялась со своими функциями, вы можете ей помочь.

Авокадо

Диетологи рекомендуют добавить в свое питание ТОП-5 продуктов, которые будут очень кстати для печени.

В авокадо в достаточном количестве находится фермент, необходимый для детоксикации печени.

Ягоды

Полифенолы, антиоксиданты, которые можно найти практически в любом ягоде, способствуют защите печени от повреждений.

Яблоко

Свекла

Такой привычный для нас продукт тоже необходим печени, с помощью пектинов печень избавляется от токсинов, холестерина и солей тяжелых металлов.

В ней содержится вещества, которое стимулирует работу печеночных клеток.

Тыква

Ее печень ценит за наличие пектинов, рибофлавина и бета-каротина. Все эти вещества ускоряют обновление клеток органа.

Напомним,