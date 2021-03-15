Почему яблоки не так полезны, как принято считать

15 марта 2021 15:10 Алла Лысак
Почему яблоки не так полезны, как принято считать
Польза и вред яблок
pixabay.com

Яблоки – это универсальный перекус, особенно для людей, которые следят за своей фигурой.

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В осенние и зимние месяцы, когда фрукты и овощи становятся дефицитными продуктами, яблоки остаются доступными. Многие врачи поощряют пациентов употреблять по два яблока в день, одно утром, второе перед сном.

Вы улучшите работу пищеварительного тракта и микрофлору кишечника, также проведете профилактику запоров, отмечает диетолог Светлана Фус. Грубая клетчатка, которую содержат яблоки, очищает организм, а за счет малой калорийности (около 50 ккал в 100 г) они подходят и тем, кто на диете. 

Однако пользу яблок, несколько переоценивают, отмечает диетолог.

Яблоки содержат совсем мало витаминов, например, аскорбиновой кислоты в 100 граммах всего 10 мг. Придется съесть 1-1,5 кг яблок, чтобы восполнить суточную норму витамина С, что делать, конечно же, не стоит ради здоровья эмали и кишечника.

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Гораздо больше того же витамина С в цитрусовых – до 60 мг в 100 г.

Не являются яблоки лидерами по содержанию каротина, фолиевой кислоты, железа и других витаминов, поэтому ошибочно считать, что регулярное потребление яблок насытит организм всеми полезными веществами. Яблоки – это не супер-фуд, подчеркивает Фус, но они все же полезны для организма.

Напомним,

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