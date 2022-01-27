Названа еда, разрушающая поджелудочную даже без алкоголя и сладкого

Названа еда, разрушающая поджелудочную даже без алкоголя и сладкого

Рассказываем, с какими продуктами вам следует осторожничать, если заботитесь о поджелудочной железе.

О вреде алкоголя для поджелудочной, особенно в сочетании с жирной пищей, знают многие.

Особенно пристально следить за своим питанием должны пациенты с диагнозом панкреатит.

Не только сладкая, жирная пища и алкоголь истощают данный орган. Жиры, которые крайне пагубно влияют на поджелудочную, содержатся даже в безобидных продуктах.

Кандидат медицинских наук и гастроэнтеролог Сергей Вялов напомнил украинцам, какая пища также может подкосить поджелудку.

Растительная пища тоже бывает жирной: например, орехи, семечки, растительное масло, оливки, авокадо. Многие налегают на красный перец и специи, которые стимулируют желудок и поджелудочную железу. Если же добавить ферментированные продукты, которые способствуют брожению, это повысит давление на поджелудочную, и в результате происходит обострение.

Врач подчеркнул, что можно не отказывать себе в жирном, остром или соленом, но есть такие продукты следует небольшими порциями.

При необходимости помогать органу ферментами.

Напомним,