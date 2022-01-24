Белла Хадид впервые рассказала о своей алкогольной зависимости

24 января 2022 16:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Белла Хадид впервые рассказала о своей алкогольной зависимости
Модель Белла Хадид
instagram.com/bellahadid

Модель Белла Хадид удивила неожиданным признанием.

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Сейчас Белла Хадид является одной из самых востребованных моделей мира. Именитые дизайнеры мечтают видеть ее на своих показах, а популярные глянцы стоят в очереди, чтобы снять ее для обложки.

Но насыщенный образ жизни сказался на здоровье Беллы. В интервью звезда не раз признавалась о проблемах со своим психическим здоровьем, а на днях шокировала новым признанием.

Звезда призналась в зависимости от алкоголя и потере контроля за пагубной привычкой. По словам звезды фэшн-индустрии, в спиртном она пыталась найти спасение от состояния тревожности. 

Модель Белла Хадид / instagram.com/bellahadid
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Бросить пить 25-летней Хадид помог специалист, который сумел убедительно объяснить, какой разрушительный эффект алкоголь оказывает на ее мозг. Деталями девушка поделилась в интервью изданию «InStyle».

Я любила алкоголь, и дошло до того, что я даже начала, знаете ли, отменять встречи с друзьями, так как мне начало казаться, что я не смогу себя контролировать после нескольких бокалов, - сказала 25-летняя модель. - Я больше не чувствую необходимости пить, потому что знаю, как это повлияет на меня в три часа ночи, когда я проснусь с ужасной тревогой, думая о том, что я сказала пять лет назад, когда окончила среднюю школу. Существует этот нескончаемый эффект, знаете, паники и стресса из-за тех нескольких бокалов, которые на самом деле мало что значат.

Модель Белла Хадид / instagram.com/bellahadid
Напомним, 

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