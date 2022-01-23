Эмма Робертс рассталась со своим бойфрендом, спустя год после рождения первенца
Иностранные СМИ сообщили очень неприятную новость для поклонников Эммы Робертс.
Эмма и Гаррет были вместе более двух лет. Год назад пара стала родителями - у них родился сын Родос. Но даже несмотря на пополнение в семье, звезды официально не поженились.
Влюбленные разошлись еще пару недель назад. Причины разрыва отношения пока неизвестны, как и то, кто выступил инициатором расставания.
Стать родителями во время пандемии оказалось намного сложнее, чем кто-либо из них ожидал, но они действительно стараются изо всех сил разобраться во всем. Гаррет помогал Эмме во всем, когда она восстанавливалась после родов. Он позаботился о том, чтобы в их доме было все необходимое, что она и малыш ни в чем не нуждались и чувствовали себя комфортно. Только сейчас она начинает возвращаться к более привычной ей рутине, – рассказали инсайдеры.
Напомним,