Эмма Робертс рассталась со своим бойфрендом, спустя год после рождения первенца

Иностранные СМИ сообщили очень неприятную новость для поклонников Эммы Робертс.

Журналисты издания «People» утверждают, что племянница актрисы Джулии Робертс Эмма рассталась со своим возлюбленным – 37-летним актером Гарретом Хедлундом.

Эмма и Гаррет были вместе более двух лет. Год назад пара стала родителями - у них родился сын Родос. Но даже несмотря на пополнение в семье, звезды официально не поженились.

Влюбленные разошлись еще пару недель назад. Причины разрыва отношения пока неизвестны, как и то, кто выступил инициатором расставания.

Актер Гаррет Хедлунд / Fotobank / GettyImages

Знаменитости тяжело переживали расставание, но сейчас они сфокусированы на том, чтобы стать хорошими родителями для своего сына.

Стать родителями во время пандемии оказалось намного сложнее, чем кто-либо из них ожидал, но они действительно стараются изо всех сил разобраться во всем. Гаррет помогал Эмме во всем, когда она восстанавливалась после родов. Он позаботился о том, чтобы в их доме было все необходимое, что она и малыш ни в чем не нуждались и чувствовали себя комфортно. Только сейчас она начинает возвращаться к более привычной ей рутине, – рассказали инсайдеры.

Актриса Эмма Робертс / instagram.com/emmaroberts

Для поклонников Робертс эта новость стала большим шоком. Публика не хочет в это верить, ведь они очень надеялись, что актеры смогут построить счастливую и полноценную семью.

Напомним,