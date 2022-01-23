Эмма Робертс рассталась со своим бойфрендом, спустя год после рождения первенца

23 января 2022 06:00 Туренко Андрей
Эмма Робертс рассталась со своим бойфрендом, спустя год после рождения первенца
Актриса Эмма Робертс
instagram.com/emmaroberts

Иностранные СМИ сообщили очень неприятную новость для поклонников Эммы Робертс.

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Журналисты издания «People» утверждают, что племянница актрисы Джулии Робертс Эмма рассталась со своим возлюбленным – 37-летним актером Гарретом Хедлундом.

Эмма и Гаррет были вместе более двух лет. Год назад пара стала родителями - у них родился сын Родос. Но даже несмотря на пополнение в семье, звезды официально не поженились.

Влюбленные разошлись еще пару недель назад. Причины разрыва отношения пока неизвестны, как и то, кто выступил инициатором расставания. 

Актер Гаррет Хедлунд / Fotobank / GettyImages
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Знаменитости тяжело переживали расставание, но сейчас они сфокусированы на том, чтобы стать хорошими родителями для своего сына.

Стать родителями во время пандемии оказалось намного сложнее, чем кто-либо из них ожидал, но они действительно стараются изо всех сил разобраться во всем. Гаррет помогал Эмме во всем, когда она восстанавливалась после родов. Он позаботился о том, чтобы в их доме было все необходимое, что она и малыш ни в чем не нуждались и чувствовали себя комфортно. Только сейчас она начинает возвращаться к более привычной ей рутине, – рассказали инсайдеры.

Актриса Эмма Робертс / instagram.com/emmaroberts
Для поклонников Робертс эта новость стала большим шоком. Публика не хочет в это верить, ведь они очень надеялись, что актеры смогут построить счастливую и полноценную семью.

Напомним,

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