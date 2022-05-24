Алкоголь — це погана ідея під час війни

24 мая 2022 16:16 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Алкоголь — це погана ідея під час війни
Алкоголь — це погана ідея під час війни
freepik.com

Звичка пити алкоголь, щоб знизити рівень стресу не підходить для воєнного часу.

МОЗ України нагадує, що спиртне та травматичні для психіки події не є сумісними. 

Після вживання алкоголю ви декілька годин відчуваєте себе спокійніше. Ви розслабляєтеся, погані події здаються вам не безнадійними.

Ви починаєте вірити у краще. Разом з тим людина, яка вжила алкоголь, вже не може адекватно і швидко реагувати на подразники навколишнього світу.

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Ще одна дуже важлива річ — неможливість адекватно оцінити рівень небезпеки.

Якщо ви знаходитесь в місті, де йдуть бойові дії, в населеному пункті, який обстрілюється, або навіть в тилу, де є загроза ракетних обстрілів, алкоголь стає небезпечним.

Після періоду спокою алкоголь починає діяти навпаки, людина відчуває посилення тривожності, впадає в депресивний стан.

Через токсичний вплив алкоголю людина перестає перевіряти інформацію, втрачає контроль над емоціями, починає поводити себе агресивно. Все це наражає на небезпеку і саму нетверезу людину, і тих, хто знаходиться поруч. 

Найкращим способом пережити травматичні для психіки події є робота з психологом, нагадує МОЗ. 

Нагадаємо,

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