Алкоголь — це погана ідея під час війни
Звичка пити алкоголь, щоб знизити рівень стресу не підходить для воєнного часу.
МОЗ України нагадує, що спиртне та травматичні для психіки події не є сумісними.
Після вживання алкоголю ви декілька годин відчуваєте себе спокійніше. Ви розслабляєтеся, погані події здаються вам не безнадійними.
Ви починаєте вірити у краще. Разом з тим людина, яка вжила алкоголь, вже не може адекватно і швидко реагувати на подразники навколишнього світу.
Якщо ви знаходитесь в місті, де йдуть бойові дії, в населеному пункті, який обстрілюється, або навіть в тилу, де є загроза ракетних обстрілів, алкоголь стає небезпечним.
Після періоду спокою алкоголь починає діяти навпаки, людина відчуває посилення тривожності, впадає в депресивний стан.
Через токсичний вплив алкоголю людина перестає перевіряти інформацію, втрачає контроль над емоціями, починає поводити себе агресивно. Все це наражає на небезпеку і саму нетверезу людину, і тих, хто знаходиться поруч.
Найкращим способом пережити травматичні для психіки події є робота з психологом, нагадує МОЗ.
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