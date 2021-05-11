Какие напитки нельзя употреблять на голодный желудок
Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал опасные для употребления на голодный желудок напитки.
Сладкие напитки способствуют резкому подъему уровня сахара в крови.
Кисломолочные напитки нежелательно пить людям, имеющим хронические воспалительные заболевания слизистых. При соприкосновении с ними, например, молоко может провоцировать болезненные ощущения и спазмы.
После приема пищи желудок более защищен и он уже не так остро реагирует на напитки. Если желудок здоров, то допускается начинать утро с зеленого или черного чая, иногда позволителен кофе.
Даже если вы не представляете свое утро без кофеина, перед употреблением любимого напитка желательно сделать хотя бы несколько глотков воды.
Напомним,