Какие напитки нельзя употреблять на голодный желудок

11 мая 2021 09:30 Алла Лысак
Какие напитки нельзя употреблять на голодный желудок
Какие напитки нельзя употреблять на голодный желудок
pixabay.com

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал опасные для употребления на голодный желудок напитки.

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По словам специалиста, утро желательно начинать с воды, а с остальными напитками следует обращаться осторожно и не употреблять их натощак без острой необходимости или очень часто. 

Сладкие напитки способствуют резкому подъему уровня сахара в крови.

Кисломолочные напитки нежелательно пить людям, имеющим хронические воспалительные заболевания слизистых. При соприкосновении с ними, например, молоко может провоцировать болезненные ощущения и спазмы.

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После приема пищи желудок более защищен и он уже не так остро реагирует на напитки. Если желудок здоров, то допускается начинать утро с зеленого или черного чая, иногда позволителен кофе.

Даже если вы не представляете свое утро без кофеина, перед употреблением любимого напитка желательно сделать хотя бы несколько глотков воды.

Напомним,

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