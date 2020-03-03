Ученые назвали побочный эффект постоянного употребления молока
Исследователи из Швеции утверждают, что регулярное потребление больших доз молока не укрепляет кости, а способствует их ослаблению.
К таким выводам пришли шведские ученые, проанализировав состояние здоровья 45 000 мужчин и 60 000 женщин, регулярно употребляющих молоко.
Результаты эксперименты получились очень неожиданными:
- в самом неблагоприятном положении оказались люди, которые выпивали каждый день 3 стакана молока, у них них чаще случались переломы.
Ученые полагают, что во всем виноваты глюкоза и галактоза, D-галактоза, например, давно считается веществом, сокращающим длительности жизни.
Рекомендуется пить не более 1 стакана молока в день, чтобы избежать таких неприятных последствий!
Напомним,