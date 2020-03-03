Ученые назвали побочный эффект постоянного употребления молока

3 марта 2020 23:00 Алла Лысак
Ученые назвали побочный эффект постоянного употребления молока
Ученые назвали побочный эффект постоянного употребления молока
pixabay.com

Исследователи из Швеции утверждают, что регулярное потребление больших доз молока не укрепляет кости, а способствует их ослаблению.

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Все мы знаем, что молоко является источником кальция, что делает его полезным для опорно-двигательной системы. Но молоко может воздействовать на кости и суставы негативно, если вы будете пить его слишком много.

К таким выводам пришли шведские ученые, проанализировав состояние здоровья 45 000 мужчин и 60 000 женщин, регулярно употребляющих молоко.

Результаты эксперименты получились очень неожиданными:

  • в самом неблагоприятном положении оказались люди, которые выпивали каждый день 3 стакана молока, у них них чаще случались переломы. 

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По статистике, у любителей молока переломы бедра диагностируют на 60% чаще, чем у тех, кто не употребляет так много кальция, да и риски преждевременной смерти возрастают, на 3% у мужчин и на 15% у женщин. 

Ученые полагают, что во всем виноваты глюкоза и галактоза, D-галактоза, например, давно считается веществом, сокращающим длительности жизни. 

Рекомендуется пить не более 1 стакана молока в день, чтобы избежать таких неприятных последствий!

Напомним,

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