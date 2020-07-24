Как правильно варить кофе в турке и почему он так полезен

24 июля 2020 13:00 Антонина Старовойт
Как правильно варить кофе в турке и почему он так полезен
Как правильно варить кофе в турке и почему он так полезен
pixabay.com

Кофе - полезный напиток при употреблении в допустимых для него дозах.

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Медики рекомендуют выпивать не более одной-двух чашек кофе в день. Это поможет вам взбодриться, а также запустить метаболизм. Одним из способов варения кофе является турка. 

Этот рецепт - один из наиболее старинных, поскольку в турке кофе варят согласно традициям мусульманские народы. Для них это целый ритуал, подчиненный различным интересным особенностям. В наше время дома также можно сварить вкусный кофе за имением турки. Если вы один из счастливчиков, обязательно воспользуйтесь следующим способом. 

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Вам понадобятся: 

  • 100 г воды
  • 10 г кофе 
  • молок/сахар - по желанию
  1. Всыпьте кофе в турку.
  2. Затем влейте половину воды комнатной температуры.
  3. Дождитесь , пока кофе перестанет выпускать пузырьки воздуха.
  4. Долейте в турку остаток воды. 
  5. Предварительно в ней нужно развести жидкие ингредиенты - молоко либо мед, если вы хотите.
  6. Поставьте турку на плиту и включите маленький огонь.
  7. Через минуту перемешайте содержимое турки. 
  8. Не доводите кофе до кипения. Как только вы увидите, что пена поднимается, перелейте кофе в чашку.  
  9. Спустя 2-3 минуты можете приступать к потреблению напитка. 

Напомним, 

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