Как правильно варить кофе в турке и почему он так полезен
Кофе - полезный напиток при употреблении в допустимых для него дозах.
Этот рецепт - один из наиболее старинных, поскольку в турке кофе варят согласно традициям мусульманские народы. Для них это целый ритуал, подчиненный различным интересным особенностям. В наше время дома также можно сварить вкусный кофе за имением турки. Если вы один из счастливчиков, обязательно воспользуйтесь следующим способом.
- 100 г воды
- 10 г кофе
- молок/сахар - по желанию
- Всыпьте кофе в турку.
- Затем влейте половину воды комнатной температуры.
- Дождитесь , пока кофе перестанет выпускать пузырьки воздуха.
- Долейте в турку остаток воды.
- Предварительно в ней нужно развести жидкие ингредиенты - молоко либо мед, если вы хотите.
- Поставьте турку на плиту и включите маленький огонь.
- Через минуту перемешайте содержимое турки.
- Не доводите кофе до кипения. Как только вы увидите, что пена поднимается, перелейте кофе в чашку.
- Спустя 2-3 минуты можете приступать к потреблению напитка.
Напомним,