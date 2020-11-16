Рецепт печеных яблок с медом и корицей

16 ноября 2020 10:30 Алла Лысак
Рецепт печеных яблок с медом и корицей
Простой и полезный десерт: печеные яблоки с корицей (рецепт)
pixabay.com

За окном уже почти зима, в некоторых регионах Украины даже выпал первый снег, самое время побаловать себя чем-то сладеньким к чаю!

Читайте такжеПерекус на работу: зимний салат из моркови и яблук (рецепт)
Яблоки с медом и корицей – простое и очень вкусное блюдо, которое вы сможете приготовить дома. Этот десерт подходит и для утреннего перекуса всей семьи (насыщает энергией), и для легкого внепланового ужина (содержит в себе мало калорий).

Ингредиенты:

  • Яблоки 4 шт.,
  • Мед ¼ ст. ложки,
  • Орехи ¼ стакана,
  • Изюм 2 ст. ложки,
  • Корица по вкусу.

Способ приготовления:

Простой и полезный десерт: печеные яблоки с корицей (рецепт) / pixabay.com

1. Яблоки моем, удаляем сердцевину через аккуратный надрез сверху.

Читайте такжеЛакомство на Хэллоуин: рецепт печенья от судьи МастерШеф Эктора Хименес-Браво
2 Орехи измельчаем, смешиваем в миске с корицей и изюмом (его желательно предварительно обдать кипятком).

3. Начиняем ореховой смесью яблоки, ставим на противень и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов.

4. Выпекаем 30 минут, оставляем на 15 минут, чтобы яблоки остыли. Можно подавать к столу, приятного аппетита!

Напомним,

Облако тегов

рецепты Яблоки десерт рецепт

Материалы по теме

Перекус на работу: зимний салат из моркови и яблук (рецепт)
Еда и рецепты

Перекус на работу: зимний салат из моркови и яблук (рецепт)
Гороховый крем-суп всего за несколько минут: рецепт сытного и вкусного блюда
Еда и рецепты

Гороховый крем-суп всего за несколько минут: рецепт сытного и вкусного блюда
Сидоренки-Сидоренки. Ремонт отношений: смотреть онлайн 26 серию (эфир 09.11.2020)
Сериалы

Сидоренки-Сидоренки. Ремонт отношений: смотреть онлайн 26 серию (эфир 09.11.2020)
Вера Брежнева назвала факторы, сыгравшие роль в становлении ее сексуальной и женственной
Новости

Вера Брежнева назвала факторы, сыгравшие роль в становлении ее сексуальной и женственной

Популярное на сайте

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 13.11.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 13.11.2020
Холостячка: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.11.2020)

Холостячка: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.11.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.11.2020)
Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)

Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)

Популярное видео

Холостячка: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.11.2020)

Холостячка: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.11.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.11.2020)
Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)

Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)
Орел и Решка. Девчата: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 14.11.2020)

Орел и Решка. Девчата: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 14.11.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK