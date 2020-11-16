Рецепт печеных яблок с медом и корицей
За окном уже почти зима, в некоторых регионах Украины даже выпал первый снег, самое время побаловать себя чем-то сладеньким к чаю!
Ингредиенты:
- Яблоки 4 шт.,
- Мед ¼ ст. ложки,
- Орехи ¼ стакана,
- Изюм 2 ст. ложки,
- Корица по вкусу.
Способ приготовления:
1. Яблоки моем, удаляем сердцевину через аккуратный надрез сверху.
3. Начиняем ореховой смесью яблоки, ставим на противень и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов.
4. Выпекаем 30 минут, оставляем на 15 минут, чтобы яблоки остыли. Можно подавать к столу, приятного аппетита!
Напомним,