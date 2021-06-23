Польза кунжутного масла: для здоровья кожи, волос, организма и от целлюлита

Польза кунжутного масла: для здоровья кожи, волос, организма и от целлюлита

В вопросе ухода за кожей, волосами и организмом кунжутное масло – чуть ли не на первом месте! Его используют с антицеллюлитной целью, а также для женского и мужского здоровья.

Ведущие программы «Ранку з Україною» на канале «Украина» Мария Мельник и Григорий Герман рассказали об уникальных свойствах и правилах применения этого масла. Кунжут – одна из первых культур, из которой начали выжимать масло. Польза кунжутного масла как пищевого продукта и лекарственного средства очень высокая благодаря провитамину А, витамину Е и витаминам группы В. Кроме того, кунжут содержит медь, марганец, железо и цинк.

Кунжутное масло благодаря содержанию жирных кислот и антиоксидантов замедляет процесс старения и продлевает молодость нашего организма. В этом масле содержатся два уникальных фитоэстрогена – сезамин и сезамолин – это растительные аналоги женских половых гормонов, которые особенно важны для женщин после 45-ти лет. Но не только для женщин.

Кстати, это масло полезно для мужской функции, поэтому мужчинам тоже рекомендуется употреблять его, – комментирует косметолог и консультант по здоровому питанию Анна Галицына. – Кунжутное масло имеет довольно специфический горьковатый вкус. Но не надо пить его стаканами, лучше просто добавлять в качестве заправки к салату или в зажарку для супа.

Польза кунжутного масла: для здоровья кожи, волос, организма и от целлюлита / pixabay.com

Пользу кунжутное масло может принести волосам, коже лица и телу. Маски для волос из кунжутного масла мгновенно восстанавливают структуру волос и возвращают блеск.

Это масло можно использовать в уходе за волосами и ногтями. Цинк, который содержится в его составе, способствует выработке коллагена и предотвращает кожные инфекции. Также оно помогает ускорить процесс регенерации, обновления клеток и таким образом ускорить заживление ожогов и других серьезных воспалений кожи. А еще выровнять тон лица и ускорить процесс заживления акне, восстанавливая кожу после воспалений, – отметила эксперт.

Кроме пользы, кунжутное масло может также нанести вред нашему организму, ведь в оболочке кунжутных зерен содержится кальций в своей трудно усваиваемой форме, поэтому людям со склонностью к образованию камней в почках не следует увлекаться кунжутным маслом.

Кунжутное масло незаменимо при борьбе с целлюлитом. Стоит лишь добавить в увлажняющий крем для тела одну столовую ложку кунжутного масла и использовать готовую смесь утром и вечером. Купить 250 миллилитров кунжутного масла можно за 255 гривен. Срок годности – 2 года.

Напомним,