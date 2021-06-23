Польза кунжутного масла: для здоровья кожи, волос, организма и от целлюлита
В вопросе ухода за кожей, волосами и организмом кунжутное масло – чуть ли не на первом месте! Его используют с антицеллюлитной целью, а также для женского и мужского здоровья.
Кунжутное масло благодаря содержанию жирных кислот и антиоксидантов замедляет процесс старения и продлевает молодость нашего организма. В этом масле содержатся два уникальных фитоэстрогена – сезамин и сезамолин – это растительные аналоги женских половых гормонов, которые особенно важны для женщин после 45-ти лет. Но не только для женщин.
Кстати, это масло полезно для мужской функции, поэтому мужчинам тоже рекомендуется употреблять его, – комментирует косметолог и консультант по здоровому питанию Анна Галицына. – Кунжутное масло имеет довольно специфический горьковатый вкус. Но не надо пить его стаканами, лучше просто добавлять в качестве заправки к салату или в зажарку для супа.
Пользу кунжутное масло может принести волосам, коже лица и телу. Маски для волос из кунжутного масла мгновенно восстанавливают структуру волос и возвращают блеск.
Это масло можно использовать в уходе за волосами и ногтями. Цинк, который содержится в его составе, способствует выработке коллагена и предотвращает кожные инфекции. Также оно помогает ускорить процесс регенерации, обновления клеток и таким образом ускорить заживление ожогов и других серьезных воспалений кожи. А еще выровнять тон лица и ускорить процесс заживления акне, восстанавливая кожу после воспалений, – отметила эксперт.
Кунжутное масло незаменимо при борьбе с целлюлитом. Стоит лишь добавить в увлажняющий крем для тела одну столовую ложку кунжутного масла и использовать готовую смесь утром и вечером. Купить 250 миллилитров кунжутного масла можно за 255 гривен. Срок годности – 2 года.
Напомним,