Вакуумная упаковка продуктов: плюсы и минусы вакуумирования
Свежесть и качество продуктов на длительный срок – основные преимущества, которые сулит новый тренд в хранении продуктов: вакуумная упаковка.
Вакуумируют теперь все продукты без исключения, даже кофе, чтобы не впитывал лишней влаги, и крупы, чтобы в них не селились насекомые. Ведущие программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Мария Мельник и Григорий Герман узнали, насколько можно продлить срок хранения продуктов в вакууме и какие минусы имеет новый метод.
Вакуумирование позволяет хранить продукты в безвоздушном пространстве – без доступа кислорода. Среди его плюсов: сохранение аромата и вкуса продукта за счет того, что нет обветривания, – объясняет пищевой технолог Светлана Матко.
Но самое главное преимущество вакуума – это защита.
Внешняя оболочка дает прочность каркаса, внутренняя – является барьером, который не позволяет контактировать продукту со внешней средой. Поэтому пыль, грязь и даже бактерии, которые не могут выжить без кислорода, не смогут проникнуть на продукт, – отмечает пищевой технолог.
А это значит, что срок хранения продуктов увеличивается:
- Мяса – до 9 дней
- Рыбы – до 5 дней
- Колбасы вареной – до 25 дней
- Сыра твердого – до 60 дней
Вакуумировать продукты можно и дома при наличии ручного вакууматора. Такой прибор откачивает из специальных пакетов воздух, а затем запечатывает их с помощью нагревательного элемента. Такая технология еще и с консервацией может конкурировать.
Например, маринованные огурцы, которые все закладывают в банки и ждут 3-4 дня – с вакуумной упаковкой блюдо будет готово за 2 часа, – поделилась шеф-повар Юлия Ильченко. – Мясо и рыбу тоже можно замариновать в 10 раз быстрее, чем обычно. Некоторые люди любят сильно промаринованное мясо для шашлыка, поэтому готовят его с вечера – ставят в холодильник и жарят на следующий день. Чтобы сократить этот срок, нужно поместить мясо в вакуум и через 30 минут можно делать шашлык.