Чем опасен кофе из уличных киосков летом
Лидером продаж на улице считается кофе – ежедневно в мире выпивают более двух миллиардов чашек этого напитка. Но всегда ли кофе – это полезно? И что на самом деле мы можем выпить под видом напитка бодрости?
Следует научиться отличать натуральный кофе – на основе молотых зерен от растворимого кофейного напитка, – комментирует профессор кафедры товароведения, управления безопасностью и качеством Елена Сидоренко. – Можно купить «кофе» в киоске за 10 гривен, но по факту, вы выберете растворимый кофейный напиток – сахарную бомбу, плюс три эмульгатора и стабилизатора, которые полностью нарушают баланс кальция, магния в организме.
Кроме этого, оказывается, стоит обращать внимание и на посуду! Потому что часто порошок растворимого кофе заваривают в пластиковом стаканчике, который не предназначен для высоких температур.
Что же касается кофе из кофейни, то он может быть даже полезным для организма. Например, предотвращает возникновение проблем с печенью и болезни Паркинсона, но только в том случае, когда он натуральный.
Однако, если вы любите кофе с молоком, то летом нужно быть крайне внимательными. Часто молоко в кафе хранится прямо у кофемашины, но отнюдь не в холодильнике.
Ультрапастеризованное молоко после открытия, нарушения герметичности, необходимо хранить в охлажденных условиях. Там могут не развиваться молочнокислые бактерии, но будут развиваться те, которые попадут из воздуха, поэтому потенциально оно может прогоркнуть и стать опасным, – отметила эксперт.
А чрезмерное потребление кофе может вызвать обезвоживание. Поэтому диетологи советуют к выпитой чашке кофе добавлять стакан чистой воды. Это поможет поддерживать в желудке правильный кислотно-щелочной баланс.
Все врачи летом советуют пить или чистую воду, или в эту воду добавлять, скажем, сок натуральных ягод, или небольшое количество фруктов, – отметила диетолог Галина Незговорова.
На помощь придут и напитки, которые не содержат кофеина: цикорий или травяные чаи. Но если уж очень хочется кофе, не стесняйтесь спросить баристу, откуда зерна и вода. А еще, один из важнейших моментов – санитарные условия! Поэтому если есть возможность, загляните за барную стойку и осмотрите состояние кофемашины.