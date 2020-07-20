Стоит ли бояться разбитого зеркала: правда и мифы о болезнях и неудачах
Зеркала в народных традициях имели особую силу. На них гадали судьбу, их использовали в обрядах, а разбитое зеркало провоцировало проблемы.
В описаниях имущества шляхты или казацкой старшины встречаются зеркала. Обычные же люди свое отражение могли увидеть в воде, – говорит сотрудник музея в Пирогово Вадим Назаренко в эфире канала «Украина» и добавляет, что зеркалам приписывали необычайную силу. – Отражение в зеркале несло мистический характер. Часто говорили, что в отражении можно увидеть душу».
Разбитое зеркало означало самого себя разделить на десятки обломков, то есть нарушить свою целостность.
От этой технологии отказались лишь в 19 веке, а ртуть заменили на серебро. Такое зеркало, даже если его разбить, не представляет никакой опасности для здоровья. Поэтому проблему решили, но предрассудок остался.
Напомним,