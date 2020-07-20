Стоит ли бояться разбитого зеркала: правда и мифы о болезнях и неудачах

20 июля 2020 20:30 Юлия Крутиева
Стоит ли бояться разбитого зеркала: правда и мифы о болезнях и неудачах
Стоит ли бояться разбитого зеркала: правда и мифы о болезнях и неудачах
pixabay.com

Зеркала в народных традициях имели особую силу. На них гадали судьбу, их использовали в обрядах, а разбитое зеркало провоцировало проблемы.

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Ведущие программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич выяснили, почему люди начали верить в то, что разбитое зеркало приносит неудачи. Существует по меньшей мере два объяснения. Первое – чисто экономическое. Раньше зеркала были предметом роскоши и стоили дорого, поэтому относились к этим предметам бережно.

В описаниях имущества шляхты или казацкой старшины встречаются зеркала. Обычные же люди свое отражение могли увидеть в воде, – говорит сотрудник музея в Пирогово Вадим Назаренко в эфире канала «Украина» и добавляет, что зеркалам приписывали необычайную силу. – Отражение в зеркале несло мистический характер. Часто говорили, что в отражении можно увидеть душу».
Разбитое зеркало означало самого себя разделить на десятки обломков, то есть нарушить свою целостность.

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Второе объяснение касается особенностей производства, и в некоторых случаях разбитое зеркало действительно могло стать причиной болезней. В 15 веке венецианские мастера делали зеркала с использованием ртути. И в случае малейшего повреждения, ртуть испарялась и приводила к отравлению.

От этой технологии отказались лишь в 19 веке, а ртуть заменили на серебро. Такое зеркало, даже если его разбить, не представляет никакой опасности для здоровья. Поэтому проблему решили, но предрассудок остался.

Напомним,

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