Приметы и традиции на Новый год 2022
Ночь с 31 декабря на 1 января считается волшебным временем, когда по миру незримо шагает Новый год, новый двенадцатимесячный цикл.
Как привлечь счастье и удачу в Новый годНовогоднюю ночь решается судьба всего следующего года, можно «запрограммировать» свою жизнь на позитив, если все сделать правильно, придерживаясь основных традиций.
Специалисты напоминают о самых важных традициях новогодней ночи.
1. Генеральная уборка накануне праздника
Чтобы в доме был достаток, выбрасываем все старые, ненужные и, особенно, сломанные вещи!
Именно они мешают в вашем доме водиться деньгам.
2. Возвращение долгов
Это не означает, что в канун Нового года нужно срочно закрывать все кредитные карты, особенно если на это нет лишних средств...
Прежде всего подумайте о долгах моральных, а также незначительных суммах, которые вам давали близкие.
Или, возможно, вы остались обязаны им услугу, а так и не выполнили обещанное.
Кого можете, простите, а кто слишком сильно вас задел, пусть остается в старом году, с собой вы не должны брать этот негатив.
4. Подготовьтесь к встрече с Тигром
Основное правило одно: встречать Новый год необходимо в новой и чистой одежде!
5. Не забудьте загадать заветное желание под бой курантов!
Напомним,