Приметы и традиции на Новый год 2022

14 декабря 2021 16:05 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Приметы и традиции на Новый год 2022
Как встретишь Новый год: ТОП-5 примет для привлечения удачи, денег и здоровья
pixabay.com

Ночь с 31 декабря на 1 января считается волшебным временем, когда по миру незримо шагает Новый год, новый двенадцатимесячный цикл.

Как привлечь счастье и удачу в Новый год

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Астрологи сходятся во мнении, что в Новогоднюю ночь решается судьба всего следующего года, можно «запрограммировать» свою жизнь на позитив, если все сделать правильно, придерживаясь основных традиций.

Специалисты напоминают о самых важных традициях новогодней ночи.

1. Генеральная уборка накануне праздника 

Чтобы в доме был достаток, выбрасываем все старые, ненужные и, особенно, сломанные вещи!

Именно они мешают в вашем доме водиться деньгам.

2. Возвращение долгов

Это не означает, что в канун Нового года нужно срочно закрывать все кредитные карты, особенно если на это нет лишних средств...

Прежде всего подумайте о долгах моральных, а также незначительных суммах, которые вам  давали близкие.

Или, возможно, вы остались обязаны им услугу, а так и не выполнили обещанное. 

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3. Прощение обидчиков

Кого можете, простите, а кто слишком сильно вас задел, пусть остается в старом году, с собой вы не должны брать этот негатив. 

4. Подготовьтесь к встрече с Тигром

Основное правило одно: встречать Новый год необходимо в новой и чистой одежде!

5. Не забудьте загадать заветное желание под бой курантов!

Напомним,

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