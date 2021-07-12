Петра и Павла 2021: что можно и нельзя делать

Петра и Павла 2021: что можно и нельзя делать

В Украине ежегодно 12 июля отмечают День Петра и Павла.

Традиции праздника Петра и Павла

Праздник посвящен апостолам, принявшим смерть за веру. В этот день принято придерживаться определенных запретов.

Святые Петр и Павел всегда очень почитались в народе, украинцы старались к этому дню навестив доме порядок. Если не успели, ничего страшного, главное, сегодня не работать, убираться в доме тоже категорически запрещено.

Девушки сегодня могут украсить волосы венками из полевых цветов, а хозяйки готовят праздничные мандрики, пончики на дрожжевом тесте.

Что строго запрещено делать в Петров день

Не стоит заниматься тяжелой физической работой, под запретом также зависть, злость, обиды. скверные поступки, постарайтесь простить тех, кто обидел вас в прошлом. Нежелательно работать на огороде, давать в долг, венчаться или крестить детей.

Напомним,