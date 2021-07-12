Петра и Павла 2021: что можно и нельзя делать
В Украине ежегодно 12 июля отмечают День Петра и Павла.
Традиции праздника Петра и Павла
Святые Петр и Павел всегда очень почитались в народе, украинцы старались к этому дню навестив доме порядок. Если не успели, ничего страшного, главное, сегодня не работать, убираться в доме тоже категорически запрещено.
Девушки сегодня могут украсить волосы венками из полевых цветов, а хозяйки готовят праздничные мандрики, пончики на дрожжевом тесте.
Что строго запрещено делать в Петров день
Напомним,