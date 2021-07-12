Петра и Павла 2021: что можно и нельзя делать

12 июля 2021 10:55 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Петра и Павла 2021: что можно и нельзя делать
Петра и Павла 2021: что можно и нельзя делать
pixabay.com

В Украине ежегодно 12 июля отмечают День Петра и Павла.

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Праздник посвящен апостолам, принявшим смерть за веру. В этот день принято придерживаться определенных запретов. 

Традиции праздника Петра и Павла 

Святые Петр и Павел всегда очень почитались в народе, украинцы старались к этому дню навестив доме порядок. Если не успели, ничего страшного, главное, сегодня не работать, убираться в доме тоже категорически запрещено. 

Девушки сегодня могут украсить волосы венками из полевых цветов, а хозяйки готовят праздничные мандрики, пончики на дрожжевом тесте. 

Что строго запрещено делать в Петров день

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Не стоит заниматься тяжелой физической работой, под запретом также зависть, злость, обиды. скверные поступки, постарайтесь простить тех, кто обидел вас в прошлом. Нежелательно работать на огороде, давать в долг, венчаться или крестить детей. 

Напомним,

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