Праздник Ивана Купала: что можно и нельзя делать в этот день
В 2021 году один из самых мистических праздников славян попадает в ночь со вторника на среду, праздновать Ивана Купала мы будем с 6 по 7 июля.
Отметим, что Ивана Купала — это смешение язычества и христианской культуры.
Что нельзя делать на Ивана Купала 2021
Наши предки считали, что на Ивана Купала вся нечисть просыпается, чтобы творить людям пакости.
Украинцы старались не спать всю ночь, чтобы не пустить в дом нечистую силу.
В день Ивана Купала необходимо держаться подальше от воды как беременным, так и детям.
В ночь на Купала русалки и водяные могут утащить человека с собой.К слову, костер необходимо перепрыгивать только с любимым человеком, а не со случайным спутником.
Напомним,