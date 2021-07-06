Праздник Ивана Купала: что можно и нельзя делать в этот день

Праздник Ивана Купала: что можно и нельзя делать в этот день

В 2021 году один из самых мистических праздников славян попадает в ночь со вторника на среду, праздновать Ивана Купала мы будем с 6 по 7 июля.

Наши предки верили, что Ивана Купала обладает особенной энергетикой, поэтому в этот день желательно придерживаться некоторых правил и ограничений.

Отметим, что Ивана Купала — это смешение язычества и христианской культуры.

Что нельзя делать на Ивана Купала 2021

Наши предки считали, что на Ивана Купала вся нечисть просыпается, чтобы творить людям пакости.

Украинцы старались не спать всю ночь, чтобы не пустить в дом нечистую силу.

Также не следует в этот день поднимать найденные деньги (какой бы ни была сумма, деньги принесут в дом одну лишь беду).

В день Ивана Купала необходимо держаться подальше от воды как беременным, так и детям.

В ночь на Купала русалки и водяные могут утащить человека с собой.

К слову, костер необходимо перепрыгивать только с любимым человеком, а не со случайным спутником.

Напомним,