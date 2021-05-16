Анна Ризатдинова рассказала о пластике живота и инъекциях красоты: Выпирал мой животик

16 мая 2021 19:00 Катерина Даниленко
Анна Ризатдинова рассказала о пластике живота и инъекциях красоты: Выпирал мой животик
Украинская гимнастка Анна Ризатдинова
социальная сеть Instagram

Известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова призналась, что корректировала свою фигуру с помощью операции и инъекций красоты.

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Звезда «Танці з зірками» в новом интервью рассказала, что прибегла к пластике живота из-за диастаза, а не для того, чтобы усовершенствовать фигуру. После родов Анна столкнулась с такой проблемой, поэтому обратилась к хирургу, чтобы ликвидировать растяжение прямых мышц живота.

Пластику я делала не для внешности, а потому что у меня появился диастаз после родов. Это нужно было сделать, потому что у меня выпирал мой животик. Это была проблема,
‒ заявила Ризатдинова.

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова / социальная сеть Instagram

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Кроме того, 27-летняя гимнастка вспомнила, что уже прибегала к процедуре ботокса. К этому ее склонили специалисты в салоне красоты около пяти лет назад.

После олимпиады я впервые пошла к косметологу и дерматологу и они сказали мне, что пора уколоть немного ботокса, так как были морщины из-за стресса,
‒ объяснила спортсменка.

Напомним,

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова / социальная сеть Instagram
 

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