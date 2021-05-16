Анна Ризатдинова рассказала о пластике живота и инъекциях красоты: Выпирал мой животик
16 мая 2021 19:00
Украинская гимнастка Анна Ризатдинова
социальная сеть Instagram
Известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова призналась, что корректировала свою фигуру с помощью операции и инъекций красоты.
Звезда «Танці з зірками» в новом интервью рассказала, что прибегла к пластике живота из-за диастаза, а не для того, чтобы усовершенствовать фигуру. После родов Анна столкнулась с такой проблемой, поэтому обратилась к хирургу, чтобы ликвидировать растяжение прямых мышц живота.
Пластику я делала не для внешности, а потому что у меня появился диастаз после родов. Это нужно было сделать, потому что у меня выпирал мой животик. Это была проблема,‒ заявила Ризатдинова.
Украинская гимнастка Анна Ризатдинова / социальная сеть Instagram
После олимпиады я впервые пошла к косметологу и дерматологу и они сказали мне, что пора уколоть немного ботокса, так как были морщины из-за стресса,‒ объяснила спортсменка.
Напомним,
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Украинская гимнастка Анна Ризатдинова / социальная сеть Instagram