Ночь на Ивана Купала: главные традиции мистического праздника
В ночь на 7 июля украинцы традиционно отмечают Ивана Купала!
Однако отправляться в лес ночью опасно, считали украинцы, ведь накануне праздника просыпается вся нечисть.
Желательно не ложиться спать до рассвета, ведь в дом могут пожаловать водяные, русалки и черт.
В Украине в качестве защиты от темных сил использовали крапиву, барвинок, коноплю и полынь.
На Ивана Купала не принято одалживать и передавать другим. Ничего не продавайте, даже если вам обещают приличную сумму денег, можно накликать на себя бедность.
Подальше от воды должны держаться беременные, пожилые и дети.
На Ивана Купала есть запрет пробовать ягоды, а дети, пренебрегавшие этим запретом, якобы не смогут наслаждаться ягодами весь год.
Напомним,