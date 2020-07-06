Ночь на Ивана Купала: главные традиции мистического праздника

6 июля 2020 10:00 Алла Лысак
Ночь на Ивана Купала: главные традиции мистического праздника
Ночь на Ивана Купала: главные традиции мистического праздника
pixabay.com

В ночь на 7 июля украинцы традиционно отмечают Ивана Купала!

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Ивана Купала — праздник с языческими корнями, который всегда связывали с мистическими силами. Наши предки, например, верили, что в эту ночь в лесу счастливчики могут обнаружить цвет папоротника, под которым зарыт клад. 

Однако отправляться в лес ночью опасно, считали украинцы, ведь накануне праздника просыпается вся нечисть.

Желательно не ложиться спать до рассвета, ведь в дом могут пожаловать водяные, русалки и черт.

В Украине в качестве защиты от темных сил использовали крапиву, барвинок, коноплю и полынь. 

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Женщины вечером обязательно появлялись у вечернего костра, а девушек, которые не приходили на праздник, считали ведьмами.

На Ивана Купала не принято одалживать и передавать другим. Ничего не продавайте, даже если вам обещают приличную сумму денег, можно накликать на себя бедность.

Подальше от воды должны держаться беременные, пожилые и дети.  

На Ивана Купала есть запрет пробовать ягоды, а дети, пренебрегавшие этим запретом, якобы не смогут наслаждаться ягодами весь год.

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Даже если вы не верите в мистические рассказы о празднике Ивана Купала, не забудьте посетить побережье реки в этот вечер и, конечно, прыгнуть через костер!

Напомним,

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