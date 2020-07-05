Гороскоп на 6 июля 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 06.07.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.
Узнайте свой гороскоп на 6 июля 2020 году, понедельник.
Знак месяца — Рак (22 июня - 22 июля).
Гороскоп Овен. Вы давно раздумывали над целесообразностью определенных отношений. Возможно, пора поставить в них точку?
Гороскоп Близнецы. Энергию, в которой вы не будете ощущать недостатка, желательно использовать на полезные бытовые дела.
Гороскоп Рак. У вас будет шанс вывести недоброжелателей из своего окружения на чистую воду.
Гороскоп Лев. Вам следует держать себя в руках, не поддаваться слабостям и мимолетным желаниям, например, съесть десерт, будучи на диете.
Гороскоп Весы. Не отвлекайтесь на мелочи, если решили воплощать в жизнь задуманный проект.
Гороскоп Скорпион. Звезды советуют вам воздержаться от слов или действий, которые окружающие могут расценить как проявления гордыни.
Гороскоп Стрелец. Постарайтесь соблюдать меру и в питании, и в общении с дорогими людьми.
Гороскоп Водолей. Нежелательно ставить подпись под любыми документами, но устные договоренности приветствуются.
Гороскоп Рыбы. Используйте энергию с умом, ее не так много, но хватит на самое важное.