Гороскоп на 6 июля 2020 для всех знаков Зодиака

5 июля 2020 20:00 Алла Лысак
Гороскоп на 6 июля 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 6 июля 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 06.07.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 6 июля 2020 году, понедельник.

Знак месяца — Рак (22 июня - 22 июля).              

Гороскоп Овен. Вы давно раздумывали над целесообразностью определенных отношений. Возможно, пора поставить в них точку?

Читайте такжеЗнаки Зодиака – долгожители: астрологи огласили прогноз
Гороскоп Телец. Рядом с вами могут оказаться провокаторы, которые сделают все возможное, чтобы вывести вас из себя. Не поддавайтесь.

Гороскоп Близнецы. Энергию, в которой вы не будете ощущать недостатка, желательно использовать на полезные бытовые дела. 

Гороскоп Рак. У вас будет шанс вывести недоброжелателей из своего окружения на чистую воду. 

Гороскоп на 6 июля 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп Лев. Вам следует держать себя в руках, не поддаваться слабостям и мимолетным желаниям, например, съесть десерт, будучи на диете. 

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Гороскоп Дева. Постарайтесь воздержаться от решений, которые изменят вашу жизнь. 

Гороскоп Весы. Не отвлекайтесь на мелочи, если решили воплощать в жизнь задуманный проект. 

Гороскоп Скорпион. Звезды советуют вам воздержаться от слов или действий, которые окружающие могут расценить как проявления гордыни. 

Гороскоп Стрелец. Постарайтесь соблюдать меру и в питании, и в общении с дорогими людьми. 

Гороскоп на 6 июля 2020 для всех знаков Зодиака

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Гороскоп Козерог. Астрологи считают, что вам срочно нужно вырваться из душного города на природу. 

Гороскоп Водолей. Нежелательно ставить подпись под любыми документами, но устные договоренности приветствуются. 

Гороскоп Рыбы. Используйте энергию с умом, ее не так много, но хватит на самое важное. 

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