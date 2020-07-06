Праздник Ивана Купала 2020: короткие поздравления с праздником в стихах и прозе

Ивана Купала 2020: короткие поздравления с праздником в стихах и прозе

Самое время поздравить друзей и близких с Днем Ивана Купала!

Я поздравляю Вас с праздником, желаю добра счастья. Пусть удача всегда улыбается Вам. Пусть в семье царит мир и благополучие. Дай Бог Вам крепкого здоровья и уверенности в себе. Всех земных благ Вам, достатка и мира.

Пусть на Вашем пути встречаются добрые и надёжные друзья.

***

Иван Купала наступает,

Вечерней тайны торжество.

В лесу полночном расцветает

Заветный папоротник вновь.



Костры горят, кидая блики.

Танцует резво молодежь.

Сегодня тени многолики,

И праздник этот всем хорош.

***

Волшебная ночь на Ивана Купала

Таит в себе всяких загадок немало!

Вода, говорят, добавляет здоровья,

Огонь очищает от скверны, злословья!



Пускай благодать в эту ночь снизойдёт,

Печаль и нужду за собой уведёт!

Живите, любите, друг друга цените,

Сквозь годы любовь свою смело несите!

***

Поздравляю с праздником Ивана Купала и от души хочу пожелать здравствовать, процветать, любить, мечтать, надеяться, верить, прошлое вспоминать с улыбкой, в будущее смотреть с оптимизмом, а в ближайшем настоящем обязательно найти свой цветущий папоротник, который подарит тебе счастье, мир, покой и радость.

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Ивана Купала 2020: короткие поздравления с праздником в стихах и прозе

С Днем Ивана КупалаСейчас поздравляю,Добра и теплаВам в душах желаю.Пускай воплотятсяЗадумки и планы,Пусть вера вам будетЗнамением главным.

***

В ночь на Ивана Купала

Предлагаю я всем танцевать,

Чтоб тепло людей окружало,

И хотелось друг друга обнять.



Пусть июнь этот будет хорошим,

Много радости всем принесёт,

Смеха, праздника было чтоб больше,

И чудо с каждым произойдёт.

***

Праздник долгожданный

К нам приходит летом,

День Иван Купалы

Я желаю встретить.



Пусть венок купальский

Вдаль уносит речка,

К радости, к удаче

И к судьбе навстречу.



Пусть в кострах сгорают

Все ваши печали,

Пусть Иван Купала

Души очищает.



Всем желаю в праздник,

Волшебства и чуда,

Радостной, счастливой

Жизнь пусть ваша будет.

***

Сегодня, в день Ивана Купала, я спешу поздравить всех своих родных и близких. Пусть этот праздник напомнит им о том, что в жизни еще есть место для настоящих чудес. Я от всего сердца желаю им найти свой цветок папоротника и обрести настоящее счастье. Удачи вам, мои родные, и благоденствия.

Ивана Купала 2020: короткие поздравления с праздником в стихах и прозе

Напомним,