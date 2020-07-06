Праздник Ивана Купала 2020: короткие поздравления с праздником в стихах и прозе

6 июля 2020 23:00 Алла Лысак
Праздник Ивана Купала 2020: короткие поздравления с праздником в стихах и прозе
Ивана Купала 2020: короткие поздравления с праздником в стихах и прозе

Самое время поздравить друзей и близких с Днем Ивана Купала!

Читайте также6 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Я поздравляю Вас с праздником, желаю добра счастья. Пусть удача всегда улыбается Вам. Пусть в семье царит мир и благополучие. Дай Бог Вам крепкого здоровья и уверенности в себе. Всех земных благ Вам, достатка и мира.

Пусть на Вашем пути встречаются добрые и надёжные друзья.

***

Иван Купала наступает,
Вечерней тайны торжество.
В лесу полночном расцветает
Заветный папоротник вновь.

Костры горят, кидая блики.
Танцует резво молодежь.
Сегодня тени многолики,
И праздник этот всем хорош.

***

 

Волшебная ночь на Ивана Купала
Таит в себе всяких загадок немало!
Вода, говорят, добавляет здоровья,
Огонь очищает от скверны, злословья!

Пускай благодать в эту ночь снизойдёт,
Печаль и нужду за собой уведёт!
Живите, любите, друг друга цените,
Сквозь годы любовь свою смело несите!

***

Поздравляю с праздником Ивана Купала и от души хочу пожелать здравствовать, процветать, любить, мечтать, надеяться, верить, прошлое вспоминать с улыбкой, в будущее смотреть с оптимизмом, а в ближайшем настоящем обязательно найти свой цветущий папоротник, который подарит тебе счастье, мир, покой и радость.

***

Ивана Купала 2020: короткие поздравления с праздником в стихах и прозе

Читайте такжеВыходные и праздники в июле 2020 года в Украине: сколько будем отдыхать
С Днем Ивана Купала
Сейчас поздравляю,
Добра и тепла
Вам в душах желаю.

Пускай воплотятся
Задумки и планы,
Пусть вера вам будет
Знамением главным.

***

В ночь на Ивана Купала
Предлагаю я всем танцевать,
Чтоб тепло людей окружало,
И хотелось друг друга обнять.

Пусть июнь этот будет хорошим,
Много радости всем принесёт,
Смеха, праздника было чтоб больше,
И чудо с каждым произойдёт.

***

Праздник долгожданный
К нам приходит летом,
День Иван Купалы
Я желаю встретить.

Пусть венок купальский
Вдаль уносит речка,
К радости, к удаче
И к судьбе навстречу.

Пусть в кострах сгорают
Все ваши печали,
Пусть Иван Купала
Души очищает.

Всем желаю в праздник,
Волшебства и чуда,
Радостной, счастливой
Жизнь пусть ваша будет.

***

Читайте такжеПоздравления с Международным днем защиты детей
Сегодня, в день Ивана Купала, я спешу поздравить всех своих родных и близких. Пусть этот праздник напомнит им о том, что в жизни еще есть место для настоящих чудес. Я от всего сердца желаю им найти свой цветок папоротника и обрести настоящее счастье. Удачи вам, мои родные, и благоденствия.

Ивана Купала 2020: короткие поздравления с праздником в стихах и прозе

Напомним,

Облако тегов

Ивана Купала поздравления поздравления в стихах

Материалы по теме

Ночь на Ивана Купала: главные традиции мистического праздника
Праздники

Ночь на Ивана Купала: главные традиции мистического праздника
Поздравления с Международным днем защиты детей
Праздники

Поздравления с Международным днем защиты детей
Лучшие поздравления с Днем матери в стихах и прозе
Праздники

Лучшие поздравления с Днем матери в стихах и прозе
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине

Популярное на сайте

Аферисты в сетях-5: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.06.2020)
Плюсы и минусы LASIK. Стоит ли рисковать?

Плюсы и минусы LASIK. Стоит ли рисковать?
За витриной: смотреть 1 серию онлайн

За витриной: смотреть 1 серию онлайн
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)

Популярное видео

Аферисты в сетях-5: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.06.2020)
За витриной: смотреть 1 серию онлайн

За витриной: смотреть 1 серию онлайн
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.07.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK