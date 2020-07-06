Праздник Ивана Купала 2020: короткие поздравления с праздником в стихах и прозе
Самое время поздравить друзей и близких с Днем Ивана Купала!
Пусть на Вашем пути встречаются добрые и надёжные друзья.
***
Иван Купала наступает,
Вечерней тайны торжество.
В лесу полночном расцветает
Заветный папоротник вновь.
Костры горят, кидая блики.
Танцует резво молодежь.
Сегодня тени многолики,
И праздник этот всем хорош.
***
Волшебная ночь на Ивана Купала
Таит в себе всяких загадок немало!
Вода, говорят, добавляет здоровья,
Огонь очищает от скверны, злословья!
Пускай благодать в эту ночь снизойдёт,
Печаль и нужду за собой уведёт!
Живите, любите, друг друга цените,
Сквозь годы любовь свою смело несите!
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Поздравляю с праздником Ивана Купала и от души хочу пожелать здравствовать, процветать, любить, мечтать, надеяться, верить, прошлое вспоминать с улыбкой, в будущее смотреть с оптимизмом, а в ближайшем настоящем обязательно найти свой цветущий папоротник, который подарит тебе счастье, мир, покой и радость.
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Сейчас поздравляю,
Добра и тепла
Вам в душах желаю.
Пускай воплотятся
Задумки и планы,
Пусть вера вам будет
Знамением главным.
***
В ночь на Ивана Купала
Предлагаю я всем танцевать,
Чтоб тепло людей окружало,
И хотелось друг друга обнять.
Пусть июнь этот будет хорошим,
Много радости всем принесёт,
Смеха, праздника было чтоб больше,
И чудо с каждым произойдёт.
***
Праздник долгожданный
К нам приходит летом,
День Иван Купалы
Я желаю встретить.
Пусть венок купальский
Вдаль уносит речка,
К радости, к удаче
И к судьбе навстречу.
Пусть в кострах сгорают
Все ваши печали,
Пусть Иван Купала
Души очищает.
Всем желаю в праздник,
Волшебства и чуда,
Радостной, счастливой
Жизнь пусть ваша будет.
***
Напомним,