6 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
6 июля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
6 июля является 188 днем года, до конца года осталось 178 дней.
Какой праздник 6 июля 2020?
- День столицы в Казахстане,
- День независимости Малави,
- Канун Ивана Купала.
Памятные даты 6 июля, годовщины и события
В 1785 году доллар стал национальной валютой в Америке.
В 1885 году человека впервые вакцинировали от бешенства.
В 1973 году группа Queen представила свой первый сингл Keep Yourself Alive.
В 1958 году в Киеве открылся ВДНХ.
Кто родился 6 июля
6 июля родились Сильвестр Сталлоне, американский актер и режиссер, Джордж Буш младший, 43 президент США.
Какой сегодня церковный праздник
-
Аграфены
Что сегодня можно и нельзя делать
Взрослые водили детей умываться к родникам, а сами ночью отправлялись в лес искать магические клады.
Приметы на 6 июля
Если на Аграфену поет соловей, вскоре можно будет собирать урожай ячменя.
Посеянная в этот день репа обязательно уродится.
Рожденные в этот день люди являются очень удачливыми.
Если сегодня пойдет дождь, сырость останется на 5 дней.
Именинники: Андрей, Аркадий, Артем (Артемий).
Напомним,