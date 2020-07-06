6 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

6 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

6 июля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

6 июля является 188 днем года, до конца года осталось 178 дней.

Какой праздник 6 июля 2020?

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День столицы в Казахстане,

День независимости Малави,

Канун Ивана Купала.

Памятные даты 6 июля, годовщины и события

В 1785 году доллар стал национальной валютой в Америке.

В 1885 году человека впервые вакцинировали от бешенства.

В 1973 году группа Queen представила свой первый сингл Keep Yourself Alive.

В 1958 году в Киеве открылся ВДНХ.

6 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 6 июля

6 июля родились Сильвестр Сталлоне, американский актер и режиссер, Джордж Буш младший, 43 президент США.

Какой сегодня церковный праздник

Аграфены

Что сегодня можно и нельзя делать

Накануне Ивана Купала украинцы отмечают день Аграфены. Правило проведения этого дня простое и понятное — обязательно искупаться в реке для здоровья и омоложения.

Взрослые водили детей умываться к родникам, а сами ночью отправлялись в лес искать магические клады.

Приметы на 6 июля

Если на Аграфену поет соловей, вскоре можно будет собирать урожай ячменя.

Посеянная в этот день репа обязательно уродится.

Рожденные в этот день люди являются очень удачливыми.

Если сегодня пойдет дождь, сырость останется на 5 дней.

Именинники: Андрей, Аркадий, Артем (Артемий).

6 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,