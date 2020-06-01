Поздравления с Днем защиты детей в стихах и прозе

1 июня 2020 09:30 Алла Лысак
Поздравления с Днем защиты детей в стихах и прозе
Поздравления с Международным днем защиты детей
pixabay.com

Не забудьте поздравить детей с их днем!

С Днем защиты детей! Пусть наши дети как можно дольше остаются детьми. Беззаботными, веселыми, радостными.

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Хочется пожелать, чтобы каждый ребенок был здоров и окружен заботой родителей. Пусть небо над головой всегда будет мирным, а каждый новый день — добрым и интересным. А родителям пожелаем терпения, доброты и нежности. Не забывайте, что именно вы в ответе за счастливое и безопасное детство ребятишек!

***

Діти — це наше майбутнє, наш сенс життя і наше щастя. Нехай вони про війни і ворожнечі дізнаються тільки з книжок і ніколи не побачать ці біди наяву.

Нехай дітям завжди сонце світить яскраво, життя дарує приємні подарунки, а вночі на чистому небі будуть сяяти мільйони красивих зірок.

***

Ось ми і дочекались літа,
Перше червня – ваша втіха,
Бо цей день у всьому світі,
Приурочили нашим дітям!
Все навкруги у квітах,
Променів сонця багато –
На планеті Земля наші діти
Відзначають нині свято.

***

 

1 июня — праздник всех детей.
Ярко светит солнышко
На планете всей.
Дети — цветы жизни,
Дети — наше всё!
Поздравляем, милые,
С вами так тепло.
Вам желаем счастья,
Радости в глазах.
Нет созданий краше,
Очень любим вас!

***

 

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Дети — это самая главная радость в нашей жизни! Их искренность и жизнелюбие дарует нам счастье и надежду, в это непростой жизни! Желаю, чтобы сегодня каждый ребенок был счастлив, защищен, накормлен и имел крышу над головой!

Поздравления с Международным днем защиты детей

***

 

Хай небо буде чистим, без хмаринок.
Хай сонечко лоскоче до нестями!
Нехай здоровими зростають діти
І хай щасливі будуть мами!
Ми бажаєм нині вам багато
З Днем захисту дітей,
Із вашим святом!

***

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Поздравляю с днем защиты детей! Желаю благополучия в каждую семью. Счастливых искренних детских глаз. Здоровья и достатка, душевной теплоты и сердечности, полноценного внимания, заботы и понимания.

Берегите детишек, ведь они наше продолжение!

***

 

С Днем защиты всех детишек
Поздравляем на земле,
Детям нужно улыбаться,
Не грустить и не болеть,
Пусть их детство будет ярким,
Без забот и без проблем,
Волшебства, чудес и счастья
Мы желаем детям всем!

***

У світі всі малята -
і хлопчики, й дівчата
повинні право мати
щасливими зростати.
В турботливій країні,
у люблячій родині
мужнітимуть здорові
біляві й чорноброві.
Бо очі карі й сірі
у злагоді та мирі
не плачуть, а сміються,
що "дітками" зовуться.

***

 

Дети — радость, дети — счастье.
Детства нет поры прекрасней!
Пусть же будет оно светлым,
Добрым, мирным, беззаветным.

Пусть у каждого ребенка —
У мальчишек, у девчонок —
Будет все: семья и кров,
Где живут уют, любовь!

Поздравления с Международным днем защиты детей

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