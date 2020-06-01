Поздравления с Днем защиты детей в стихах и прозе

Не забудьте поздравить детей с их днем!

С Днем защиты детей! Пусть наши дети как можно дольше остаются детьми. Беззаботными, веселыми, радостными.

Хочется пожелать, чтобы каждый ребенок был здоров и окружен заботой родителей. Пусть небо над головой всегда будет мирным, а каждый новый день — добрым и интересным. А родителям пожелаем терпения, доброты и нежности. Не забывайте, что именно вы в ответе за счастливое и безопасное детство ребятишек!

***

Діти — це наше майбутнє, наш сенс життя і наше щастя. Нехай вони про війни і ворожнечі дізнаються тільки з книжок і ніколи не побачать ці біди наяву.

Нехай дітям завжди сонце світить яскраво, життя дарує приємні подарунки, а вночі на чистому небі будуть сяяти мільйони красивих зірок.

***

Ось ми і дочекались літа,

Перше червня – ваша втіха,

Бо цей день у всьому світі,

Приурочили нашим дітям!

Все навкруги у квітах,

Променів сонця багато –

На планеті Земля наші діти

Відзначають нині свято.

***

1 июня — праздник всех детей.

Ярко светит солнышко

На планете всей.

Дети — цветы жизни,

Дети — наше всё!

Поздравляем, милые,

С вами так тепло.

Вам желаем счастья,

Радости в глазах.

Нет созданий краше,

Очень любим вас!

***

Дети — это самая главная радость в нашей жизни! Их искренность и жизнелюбие дарует нам счастье и надежду, в это непростой жизни! Желаю, чтобы сегодня каждый ребенок был счастлив, защищен, накормлен и имел крышу над головой!

Поздравления с Международным днем защиты детей

***

Хай небо буде чистим, без хмаринок.

Хай сонечко лоскоче до нестями!

Нехай здоровими зростають діти

І хай щасливі будуть мами!

Ми бажаєм нині вам багато

З Днем захисту дітей,

Із вашим святом!

***

Поздравляю с днем защиты детей! Желаю благополучия в каждую семью. Счастливых искренних детских глаз. Здоровья и достатка, душевной теплоты и сердечности, полноценного внимания, заботы и понимания.

Берегите детишек, ведь они наше продолжение!

***

С Днем защиты всех детишек

Поздравляем на земле,

Детям нужно улыбаться,

Не грустить и не болеть,

Пусть их детство будет ярким,

Без забот и без проблем,

Волшебства, чудес и счастья

Мы желаем детям всем!

***

У світі всі малята -

і хлопчики, й дівчата

повинні право мати

щасливими зростати.

В турботливій країні,

у люблячій родині

мужнітимуть здорові

біляві й чорноброві.

Бо очі карі й сірі

у злагоді та мирі

не плачуть, а сміються,

що "дітками" зовуться.

***

Дети — радость, дети — счастье.

Детства нет поры прекрасней!

Пусть же будет оно светлым,

Добрым, мирным, беззаветным.



Пусть у каждого ребенка —

У мальчишек, у девчонок —

Будет все: семья и кров,

Где живут уют, любовь!