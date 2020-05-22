Международный день защиты детей-2020: дата, будет ли выходной
В первый день лета Украина празднует Международный день защиты детей!
День защиты детей является фиксированным праздником и ежегодно празднуется 1 июня вне зависимости от дня недели.
История праздника стартует в 1925 году, однако официально он был утвержден в 1949 году по решению конгресса Международной демократической федерации женщин. Первый полноценный праздник в Европе провели в 1950 году.
Сначала этот день был связан прежде всего с послевоенными реалиями и надобностью поддерживать мир любыми способами, ведь только так дети могут быть счастливыми. Сегодня же День защиты детей поднимает весь перечень социальных проблем, с которыми сталкиваются несовершеннолетние во всех странах мира, даже благополучных.
Украина празднует День защиты детей уже 22 года, с 1998 года, когда его внесли в перечень торжеств.
Как отпраздновать День защиты детей?
Но в 2020 году здоровью и благополучию как детей, так и взрослых все еще угрожает коронавирус, поэтому развлекательные мероприятия будут сокращены.
Помните, что День защиты детей — это об ответственности!
Напомним,