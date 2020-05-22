Международный день защиты детей-2020: дата, будет ли выходной

22 мая 2020 22:48 Алла Лысак
Международный день защиты детей-2020: дата, будет ли выходной
Международный день защиты детей-2020: дата, будет ли выходной

В первый день лета Украина празднует Международный день защиты детей!

День защиты детей является фиксированным праздником и ежегодно празднуется 1 июня вне зависимости от дня недели. 

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В этом году Международный день защиты детей попадает на понедельник. Выходной, увы, украинским законодательством не предусмотрен, день будет рабочим.

История праздника стартует в 1925 году, однако официально он был утвержден в 1949 году по решению конгресса Международной демократической федерации женщин. Первый полноценный праздник в Европе провели в 1950 году.

Международный день защиты детей-2020: дата, будет ли выходной

Сначала этот день был связан прежде всего с послевоенными реалиями и надобностью поддерживать мир любыми способами, ведь только так дети могут быть счастливыми. Сегодня же День защиты детей поднимает весь перечень социальных проблем, с которыми сталкиваются несовершеннолетние во всех странах мира, даже благополучных. 

Украина празднует День защиты детей уже 22 года, с 1998 года, когда его внесли в перечень торжеств. 

Как отпраздновать День защиты детей?

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Как правило, родители стараются провести время с детьми, порадовать их подарками и подарить им счастливые мгновения в парках, зоопарках и на аттракционах. 

Но в 2020 году здоровью и благополучию как детей, так и взрослых все еще угрожает коронавирус, поэтому развлекательные мероприятия будут сокращены. 

Помните, что День защиты детей — это об ответственности!

Международный день защиты детей-2020: дата, будет ли выходной

Напомним,

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