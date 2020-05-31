31 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
31 мая — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
31 мая является 152 днем года, до конца года осталось 214 дней.
Какой праздник 31 мая 2020?
- День химика в Украине,
- День весны в Великобритании,
- День города Киева.
- День блондинок.
Памятные даты 31 мая, годовщины и события
В 1787 году в Британии открылся первый клуб для игры в крикет.
В 1815 году политики провозгласили создание королевства Нидерланды.
В 1859 году начали свою работу знаменитые часы Биг Бен.
В 1868 году возле Парижа впервые провели велогонку (день рождения велоспорта).
В 1879 году в Германии запустили первую электрическую железную дорогу.
Кто родился 31 мая
31 мая родились актеры Клинт Иствуд, Колин Фарелл, американская модель Брук Шилдс.
Какой сегодня церковный праздник
- Федота Овсянника
Что сегодня можно и нельзя делать
Запрещено рубить деревья, ведь Федот, которого сегодня чествуют, берег их.
Приметы на 31 мая
Солнце в дымке, к дождю.
Облачно 31 мая, значит, погода будет ненастной.
Кучевые облака появились во второй половине, погода испортится.
Листья дуба полностью распустились, к хорошему урожаю.
Именинники: Федот, Богдан, Денис, Кристина, Юлия.
Напомним,