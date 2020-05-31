31 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

31 мая 2020 00:30 Алла Лысак
31 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
31 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

31 мая — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

31 мая является 152 днем года, до конца года осталось 214 дней.

Какой праздник 31 мая 2020?                       

Памятные даты 31 мая, годовщины и события

В 1787 году в Британии открылся первый клуб для игры в крикет. 

В 1815 году политики провозгласили создание королевства Нидерланды.

В 1859 году начали свою работу знаменитые часы Биг Бен. 

В 1868 году возле Парижа впервые провели велогонку (день рождения велоспорта).

В 1879 году в Германии запустили первую электрическую железную дорогу. 

Кто родился 31 мая

31 мая родились актеры Клинт Иствуд, Колин Фарелл, американская модель Брук Шилдс.

31 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Какой сегодня церковный праздник

  • Федота Овсянника

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Наши предки называли праздник Федота девичьим днем. Свахи к этому моменту уже подыскивали холостякам девушек из числа незамужних. 31 мая парни и девушки встречались.

Запрещено рубить деревья, ведь Федот, которого сегодня чествуют, берег их. 

Приметы на 31 мая

Солнце в дымке, к дождю.

Облачно 31 мая, значит, погода будет ненастной.

Кучевые облака появились во второй половине, погода испортится.

Листья дуба полностью распустились, к хорошему урожаю. 

Именинники: Федот, Богдан, Денис, Кристина, Юлия.

31 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,

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