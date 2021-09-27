Праздник Воздвижения креста Господня: что можно и нельзя делать

Праздник Воздвижения креста Господня: что можно и нельзя делать

Сегодня, 27 сентября, православные христиане отмечают праздник Воздвижения Креста Господня.

Воздвижение Креста относится к 12-ти главным праздникам церковного календаря, в этот день необходимо соблюдать пост и ряд запретов.

Запреты на Воздвижение Креста Господня

Празднование Воздвижения традиционно начинается во всех православных храмах накануне с всенощного бдения.

Под запретом на протяжении всего дня ссоры, сквернословие, нельзя также заниматься тяжелым физическим трудом.

В народе также ходит поверье, что в этот день не стоит начинать важные дела. Однако здесь речь идет скорее о погодных суевериях, поскольку наши предки в этот день уже ждали заморозков, они полагали, что и новые дела могут заморозиться на полпути. Сейчас в Украине климат на порядок теплее.

Верующие в этот день соблюдают строгий пост, исключив из рациона мясо, рыбу, яйца и молочные продукты.

Напомним,