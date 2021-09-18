Рождество Пресвятой Богородицы 2021: дата, традиции и запреты

Рождество Пресвятой Богородицы является крупным непереходящим праздником, который ежегодно отмечается 21 сентября.

Рождество Богородицы, мамы Иисуса Христа является первым двунадесятым праздником нового церковного года. Его еще называют Второй Пречистой, подразумевая, что Первая отмечается на Успение, 28 августа.

С момента появления Марии на свет и начинается история Нового Завета.

Традиции на Рождество Богородицы

21 сентября является особенным днем для женщин.

Ранее существовала традиция просыпаться до восхода солнца, молиться и затем, надев свое лучшее платье, отправляться в храм на литургию.

В этот день можно обратиться к Богородице и помолиться о родных и близких.

Исповедоваться и причаститься на праздник Рождества Богородицы — великое благословение.

Чего нельзя делать в этот день

На Рождество Богородицы действуют традиционные запреты, например, нельзя ссориться, обижать людей или совершать плохие поступки. Работа не запрещена, но нежелательна сегодня. Свободное время лучше посвятить молитве.

Кроме того, желательно воздержаться от употребления мясных блюд и алкоголя.

Напомним,