Рождество Пресвятой Богородицы 2021: дата, традиции и запреты
Рождество Пресвятой Богородицы является крупным непереходящим праздником, который ежегодно отмечается 21 сентября.
С момента появления Марии на свет и начинается история Нового Завета.
Традиции на Рождество Богородицы
21 сентября является особенным днем для женщин.
Ранее существовала традиция просыпаться до восхода солнца, молиться и затем, надев свое лучшее платье, отправляться в храм на литургию.
В этот день можно обратиться к Богородице и помолиться о родных и близких.
Исповедоваться и причаститься на праздник Рождества Богородицы — великое благословение.
Чего нельзя делать в этот день
Кроме того, желательно воздержаться от употребления мясных блюд и алкоголя.
Напомним,