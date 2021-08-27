Лунный календарь стрижек на сентябрь 2021: позитивные и негативные дни
27 августа 2021 12:25
Лунный календарь стрижек на сентябрь 2021: позитивные и негативные дни
pixabay.com
В сентябре будет сразу несколько удачных дней для покраски и стрижки.
волосы? Астрологи уже составили календарь благоприятных дней, в которые поход в салон красоты обернется для вас лишь позитивными эмоциями.
Благоприятные дни для стрижки и покраски в сентябре
- 4, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 25, 27, 28 сентября.
Лучше избегать посещения салона красоты в такие дни
- 1, 2, 7, 8, 18, 21, 22, 23, 30 сентября.
Напомним,