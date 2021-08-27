Лунный календарь стрижек на сентябрь 2021: позитивные и негативные дни

27 августа 2021 12:25 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный календарь стрижек на сентябрь 2021: позитивные и негативные дни
Лунный календарь стрижек на сентябрь 2021: позитивные и негативные дни
pixabay.com

В сентябре будет сразу несколько удачных дней для покраски и стрижки.

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Как и когда правильно стричь волосы? Астрологи уже составили календарь благоприятных дней, в которые поход в салон красоты обернется для вас лишь позитивными эмоциями. 

Благоприятные дни для стрижки и покраски в сентябре

  • 4, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 25, 27, 28 сентября. 

Лучше избегать посещения салона красоты в такие дни 

  • 1, 2, 7, 8, 18, 21, 22, 23, 30 сентября.

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Астрологи советуют брать во внимание и общие циклы Луны. Например, когда Луна постепенно растет на небосклоне, энергетика стрижки будет созидательной и позитивной. Стричься на убывающую Луну специалисты не советуют, это может привести к апатии.

Напомним,

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